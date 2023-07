Camal Test/1, il bolide - utopia con motore jet 5.000 Cv

Probabilmente anche nel 1954, quasi 70 anni fa, la parola più usata per definire la Fiat Turbina presentata al Salone di Torino di quell'anno - una vettura laboratorio che faceva parte di un progetto di Dante Giacosa avviato nel 1948 - fu 'utopia'.



Oggi nessun altro termine meglio di questo si adatta alla hypercar Test/1 dello studio torinese Camal Stile che, proprio per raccontare questo veicolo virtuale (sono solo efficaci rendering 3D) afferma che Test/1 è fatta "di idee fresche, un mix di influenze, tradizioni e voglia di innovare. Ma anche un omaggio e una reinterpretazione dell'emblematica Fiat Turbina del 1954".

Allora la Casa torinese aveva scelto per questo concept - manifesto del suo saper fare e soprattutto del saper innovare - aveva scelto lo stile sinuoso, con forti influenze aeronautiche, tipico dell'epoca.

E un gruppo propulsivo composto da un compressore a due stadi, da una turbina a due stadi, da una seconda turbina motrice a uno stadio e da un gruppo riduttore per la trasmissione alle ruote. Il tutto per 295 Cv di potenza (valore impressionante per quei tempi) che, anche grazie ad un Cx pari ad appena 0,15 permetteva di raggiungere i 250 km/h.

Il progetto di Camal Stile ipotizza invece l'impiego di un motore jet di derivazione aeronautica alimentato (come nei velivoli) da cherosene e capace di produrre fino a 5.000 Cv.

Per Test/1 il coefficiente di resistenza aerodinamica dichiarato è di 0,20 (peggiore quindi rispetto alla utopica antenata) ma che, secondo stime dell'azienda, potrebbe consentire una velocità massima di 450 km/h.

Niente lascia supporre che dietro questa proposta di Camal Stile (uno studio fondato nel 2008 da Alessandro Camorali che si occupa di modellazione 3D, di design e di formazione nell'ambito dei render fotorealistici in campo automotive) ci siano concrete possibilità di passaggio alla costruzione di un prototipo.

Lo conferma, sul profilo Linkedin, la stessa azienda torinese: "Chi ci segue da tempo sa che la sperimentazione è la chiave del nostro lavoro - si legge - e Test/1 non è altro che l'incarnazione di questa esigenza. In questo caso, ci siamo sentiti liberi di esplorare le ultime tendenze, abbracciando linee scultoree e volumi monolitici, intervallati da linee taglienti e meccanica a vista".