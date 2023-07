6 ruote motrici 900 Cv per Mercedes Classe G firmato Brabus

Esagerata in tutto, la nuova elaborazione Brabus della Mercedes-Benz Classe G è un pick-up fuoristrada a 6 ruote motrici da 900 Cv, con finiture hi-tech in fibra di carbonio e interni in pelle rifiniti a mano. Realizzata partendo dalla G63 di serie, la XLP 900 6x6 Superblack viene proposta con prezzo di partenza di 1.186.000 euro più Iva.



Lunga 6,18 metri, larga 2,09 metri, questa proposta fuori ndagli schemi canonici cela sotto un cofano trasparente un V8 biturbo a benzina di 4,4 litri in grado di erogare la ragguardevole coppia motrice di 1.250 Nm metri, elettronicamente limitata a 1.050 Nm a 2.900 giri al minuto. Il picco di potenza, invece, viene raggiunto a 6.200 giri.

Trasmissione a 6 ruote motrici abbinata a un cambio a 9 marce, la poco convenzionale realizzazione dell'officina di Botrop è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e può raggiungere una velocità massima di 210 km/h, autolimitata elettronicamente.

Progettato per rese altissime lontano dall'asfalto, telaio allargato, allungato e rinforzato con impiego di alluminio e titanio, il pick-up Brabus ha un'altezza da terra del fondo vettura di 47,3 cm che assicura il superamento di dossi, buche e ostacoli di rilievo. Le sei maxi ruote con cerchi in lega forgiati da 22 pollici montano pneumatici all-terrain, della misura 325/55 R22. Il nome Superblack è indice non solo della colorazione completamente nera della carrozzeria del veicolo ma anche della tinta utilizzata per l'abitacolo.

Ultima nota per consumi ed emissioni. Il Brabus XLP 900 6x6 SUperblack percorre in media nel ciclo misto 5,5 chilometri con un litro di benzina, producendo 420 g/km di CO2.