Audi RS: il test della gamma sul circuito di Imola

Nel corso della data di Imola, prima tappa del programma Audi driving experience Sportscar, nato per far conoscere agli appassionati ed ai clienti Audi le performance della gamma Audi Sport in circuito, abbiamo sperimentato le prestazioni della gamma RS insieme alle eccellenze degli sport invernali italiani.

Infatti, abbiamo condiviso auto e circuito con le campionesse Sofia Goggia, Marta Bassino, Federica Brignone e Lisa Vittozzi, oltre ai tanti atleti accorsi per l'occasione.

Coach d'eccezione è stato Dindo Capello, un pilota che vanta 3 vittorie nella 24 Ore di Le Mans, e la cui esperienza è stata indispensabile per conoscere al meglio la pista e per poter sfruttare le potenzialità delle Audi e-tron GT RS, RS 3, e della coupé R8.



Imola non ha certo bisogno di presentazioni, è una delle piste entrate nella storia della F1 e che profumano di leggenda, ma è anche un tracciato impegnativo, lungo 4,909 km, con staccate decise e cambi di pendenza capaci di mettere in crisi qualsiasi auto.

I primi giri con la RS3 sono stati esplorativi, per capire dove staccare e come impostare le traiettorie, ma la potenza del propulsore 5 cilindri 2.5 TFSI, ben 400 CV, accoppiato alla trazione integrale quattro con tecnologia RS torque splitter, ci ha permesso di provare, sin da subito, l'emozione della pista. L'auto si muove in staccata, al posteriore, consentendo di impostare la migliore traiettoria, ed ha un minimo di sano rollio che aiuta a comprendere l'approssimarsi del limite. Con la e-tron GT RS la potenza a disposizione è salita a ben 646 CV, certo sono aumentate anche le dimensioni ed il peso dell'auto, ma la vettura si è dimostrata stabile, sincera e, soprattutto, pronta nelle staccate più impegnative, coadiuvata da una potenza silenziosa sempre pronta ad incollare il guidatore al sedile. E' stata una sorpresa capire quanto possa essere efficace in circuito e, con i due motori elettrici e la trazione integrale, il grip ci ha consentito di percorrere le curve a velocità siderali.

L'ultima sessione, invece, è stata al volante dell'Audi R8 che, con il suo V10 aspirato da 620 CV, ha esaltato ogni tornata con note crescenti. Con questa sportiva estremamente affilata, abbiamo capitalizzato quanto immagazzinato, in termini di traiettorie e punti di frenata, nelle sessioni precedenti, alzando ulteriormente il ritmo, fino a raggiungere un feeling avanzato con auto e pista.

La giornata ci ha consentito di guidare anche le altre auto della gamma RS, come le varie RS4, RS6, RS7, ed RS Q8, nei dintorni del tracciato di Imola, per apprezzare anche le doti di comfort di vetture capaci di viaggiare forte in circuito.