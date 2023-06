Peugeot e-2008, il suv elettrico ha più potenza e autonomia

Peugeot 2008 che in versione elettrico è il suv del suo segmento più venduto in Europa, compie oggi un nuovo passo avanti non solo in termini di design, tecnologia ed attenzione ai bisogni del cliente ma adegua le prestazioni e l'autonomia della popolare versione elettrica e-2008 alle esigenze del mercato in costante evoluzione. Va ricordato al riguardo che e-2008, versione pioniera nell'elettrificazione nel suo segmento e che ha raggiunto partire dalla fine del 2019 oltre 75mila unità prodotte, ha rappresentato il 17,4% delle vendite della gamma 2008 lo scorso anno. Gli interventi sul nuovo B-suv e-2008 puntano dunque al rafforzamento della sua leadership con un maggiore efficienza del propulsore elettrico (la cui potenza aumenta del 15%, passando da 136 a 156 Cv) e della batteria ora da 54 kWh che offre un'autonomia Wltp fino a 406 km, un netto aumento rispetto ai precedenti 345.

Come ha dimostrato in un lungo e articolato percorso nell'entroterra fra Malaga e Marbella, in Spagna, la nuova generazione di Peugeot e-2008 è ora perfettamente allineata con la migliore concorrenza, permettendo in modalità Eco un'andatura completamente dedicata al risparmio (unico neo, più evidente con 38 gradi di temperatura esterna) il limitato funzionamento del climatizzatore. Se poi si passa a Sport, il suv compatto di Peugeot - pur essendo un modello 100% elettrico e quindi penalizzato dal peso del pacco batterie - mostra una grinta sorprendente, degna del migliore Dna sportivo del Leone.

Sfruttando tutti gli elettroni a disposizione, Peugeot e-2008 scatta - senza mai mostrare problemi di aderenza - da 0 a 100 in 8,1 secondi ma, come tutti i Bev di un certo livello, dà il meglio di sé in ripresa, cioè nella situazione più frequente per poter effettuare sorpassi in tutta sicurezza. Per non compromettere l'efficienza del sistema 100% elettrico, la velocità massima è però limitata a 150 km/h, un valore ampiamente nei limiti di velocità.

Come le altre 2008 anche la versione elettrica oggetto della prova è il secondo modello di Peugeot ad adottare la nuova firma luminosa della Casa che è costituita da tre 'artigli' luminosi verticali integrati negli inserti neri lucidi del paraurti.Un abbinamento che sottolinea la forte personalità della e-2008 ed enfatizza il design da suv.

Da notare che nelle versioni GT, l'effetto dei tre artigli viene esteso all'illuminazione dei proiettori full Led grazie all'utilizzo di tre moduli luminosi e contraddistingue l'allestimento di vertice della gamma, conferendogli una firma anteriore esclusiva. Posteriormente spiccano anche i nuovi gruppi ottici a Led che reinterpretano gli emblematici tre artigli del posteriore dei modelli Peugeot. Nelle 2008 sono costituiti da tre doppie lamelle orizzontali sovrapposte, sottili ed eleganti, che contribuiscono ad allargare visivamente l'aspetto della vettura. Su strada, ed in mezzo alle altre vetture, il nuovo suv e-2008 si distingue anche per il carattere del frontale, in cui spicca il nuovo scudetto del Leone. È più largo e comprende un motivo laterale specifico che si collega ai fari e rafforza la verticalità e l'aspetto 'importante' di questo modello. Nelle versioni Active, il frontale è impreziosito da un motivo orizzontale in colore nero lucido mentre nelle Allure e GT è invece presente un motivo verticale in tinta carrozzeria, che si estende fino a sottili inserti scuri per rafforzare il carattere del frontale. Come i tutti gli allestimenti di 2008, anche in quelli del modello elettrico è ora presente di serie di un touchscreen centrale da 10 pollici che può essere utilizzato per controllare le funzioni radio e telefono o i sistemi di infotainment i-Connect e i-Connect Advanced. Interessante nell'allestimento GT il sistema d'illuminazione ambientale personalizzabile in otto colori diversi, alcuni dei quali inediti, e coordinati con quelli del touch screen centrale e che tengono conto della modalità di guida selezionata.

Per chi non è ancora pronto al passaggio all'elettrico, Peugeot proporrà all'inizio del 2024 per 2008 una nuova motorizzazione Hybrid a 48 Volt, composta da un motore a benzina PureTech di da 136 Cv abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e-DCS6.

Intanto il suv del Leone è ordinabile con motori a benzina e diesel che consenteno a ogni cliente di trovare il modello più adatto alle proprie esigenze. Ci sono il PureTech 100 turbo benzina 3 cilindri 1.2 da 100 Cv, il PureTech 130 turbo benzina 3 cilindri 1.2 da 130 Cv e l'unità a gasolio BlueHDi 130 EAT8 4 cilindri 1.5 con 130 Cv abbinata al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.