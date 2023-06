Nuova Škoda Kodiaq, motori ibridi e nuove soluzioni interne

Škoda, Kodiaq ha avuto il merito di aver portato il linguaggio di design del brand nella categoria dei Suv nel 2016, e, ad oggi, è stata venduta in quasi 792.000 unità in 60 Paesi.

La seconda generazione presenta un design ancora più caratteristico, vanta la presenza di materiali sostenibili e tecnologie innovative quali i gruppi ottici full LED Matrix di seconda generazione. La gamma delle motorizzazioni presenta unità a benzina e diesel che vanno da 150 CV a 204 CV di potenza, con il 2.0 TDI da 193 CV ed il 2.0 TSI da 204 CV abbinati alla trazione integrale, di serie. Inoltre, Kodiaq iV, la prima proposta ibrida plug-in nella storia del modello, offre una potenza totale di 204 CV, e promette un'autonomia elettrica di oltre 100 chilometri. Alla base della famiglia motoristica di Kodiaq c'è il 1.5 TSI da 150 CV con cui debutta la tecnologia mild-hybrid sul modello, che vanta anche della tecnologia attiva dei cilindri (ACT+) di ultima generazione.

Sulla nuova Kodiaq arrivano anche nuove funzioni Simply Clever, come il vano portaoggetti posteriore con portabicchieri, e la doppia Phone Box che consente di raffreddare e ricaricare simultaneamente due telefoni cellulari.