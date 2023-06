Ferrari SF90 XX, il tratto della corsa in un'auto da strada

Prestazioni estreme e tecnologia all'avanguardia sono nel Dna dell'ultima nata in casa Ferrari: la SF90 XX Stradale, una nuova versione speciale basata sulla SF90 Stradale, insieme alla spider SF90 XX dotata di tetto rigido retrattile. Le due vetture V8 PHEV biturbo di 3990 cc sono state presentate sul circuito di Fiorano e verranno prodotte in edizione limitata: solo 799 per la versione Stradale e 599 per quella spider, già tutte sold out. "Queste auto - ha spiegato Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer di Ferrari - rappresentano la versione più innovativa ed estrema del concetto di "versione speciale", cioè di quelle Ferrari volte a esasperare le prestazioni di alcuni modelli di gamma. La SF90 XX Stradale, che ha 1030 cv (30 in più rispetto alla SF90 Stradale), infatti, nasce dalla supercar di gamma, vale a dire la SF90 Stradale, e ne massimizza le emozioni di guida in pista e al limite. Le performance vengono esaltate grazie alle logiche software specifiche e all'uso di soluzioni aerodinamiche, come l'ala posteriore fissa che fa il suo ritorno su una Ferrari stradale dai tempi della F50. Il motore V8 endotermico sviluppa 797 cv ed è integrato a tre motori elettrici, due indipendenti sull'assale anteriore e uno al posteriore tra motore e cambio per un massimo di 233 cv (171 kW). Rispetto alla SF90 viene introdotto l' 'extra boost', novità assoluta per le vetture stradali del Cavallino Rampante, di diretta derivazione F1 che garantisce potenza aggiuntiva per una finestra di tempo di durata definita. L'obiettivo di questo software, attivo solo in posizione 'Qualifying' dell'eManettino, è infatti di erogare un picco di potenza di durata opportuna che garantisce da solo un vantaggio nel tempo sul giro a Fiorano pari a 0,25 secondi.



"L'intenzione - ha spiegato Enrico Galliera - è stata quella di riportare su un auto omologata per l'uso stradale tutti quei suggerimenti che ci sono arrivati dai nostri clienti che partecipano al Programma XX, volto a rendere un ristretto gruppo di ferraristi dei veri piloti che guidassero in pista al limite vetture non omologate all'uso stradale. Facendo tesoro di questa serie di fortunate esperienze, Ferrari ha deciso di realizzare una vettura omologata per l'uso stradale che possa dare soddisfazioni per guidatori non professionisti" Dal punto di vista aerodinamico, l'elemento caratterizzante è senza dubbio l'ala fissa posteriore studiata, testata e sviluppata sulle vetture del 'Programma XX': tale strumento, dalle enormi potenzialità, è stato perfettamente integrato nei volumi della vettura grazie alla grande sinergia con il Centro Stile Ferrari. Un'altra grande novità è rappresentata dall'introduzione del controllore 'ABS evo' che aveva debuttato sulla 296 GTB, il quale garantisce non solo un miglioramento della performance, ma anche una maggiore ripetibilità della frenata prestazionale in condizioni di asciutto. Tale controllore si attiva in condizioni di alta aderenza e nelle posizioni Manettino da 'Race' in su per sfruttare i dati provenienti dal sensore 6W-CDS al fine di ottenere una stima precisa della velocità della vettura. È così possibile determinare lo slittamento delle ruote e ottimizzare di conseguenza la distribuzione di frenata. Ne consegue che la vettura può sfruttare al meglio la forza longitudinale degli pneumatici sia in condizioni di frenata in rettilineo che in combinato, laddove l'asse posteriore è sottoposto a un compromesso tra la prestazione di frenata longitudinale e la stabilità laterale.

Nell'abitacolo gli ingegneri della Ferrari hanno cercato di enfatizzare l'aspetto racing attraverso azioni mirate a una significativa riduzione di peso. Le aree di maggior intervento sono state pannelli porta, tunnel e tappeti, semplificati dal punto di vista formale e materico, privilegiando tessuti tecnici e, nelle parti funzionali, fibra di carbonio. La parte superiore della plancia è in Alcantara, mentre la zona inferiore è stata trattata con un tessuto tecnico. Entrambe le sellature sono ispirate al mondo delle corse.

Per la SF90 XX Stradale è stato progettato un sedile racing specifico, con struttura tubolare in fibra di carbonio a vista e supporti progettate per esaltare il piacere della guida sportiva senza compromettere il comfort. Il meccanismo di movimentazione dello schienale è stato integrato nel sedile grazie a materiali di rivestimento elastici che consentono di mascherare le scomposizioni. La struttura appare quindi senza soluzione di continuità, come quella di un sedile monoscocca ma con la possibilità di regolarne lo schienale. Assieme alla struttura in fibra di carbonio, tale accorgimento ha permesso una riduzione di peso di 1,3 Kg rispetto al sedile monoscocca della SF90 Stradale.

La SF90 XX Stradale ha un prezzo di 770mila euro e le prime consegne sono previste nel Q2 del 2024. La SF90 XX Spider invece costa 850 mila euro con consegne che partiranno dal Q4 del 2024.



Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2023, 16:51