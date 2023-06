Due nuove versioni celebrano storia di Mercedes Classe G

Due nuove edizioni speciali e in numero limitato per Mercedes Classe G. Trent'anni fa, Mercedes-Benz equipaggiava per la prima volta la Classe G con un motore a otto cilindri, il V8 500 Ge ha fatto il suo debutto in un'esclusiva limitata serie nel 1993. Proprio a questo anniversario la casa della stella dedica la Final Edition, un modello speciale limitato della G 500.



Disponibile in tre varianti, ognuna limitata a 500 unità, la versione speciale può essere scelta con vernice metallizzata ossidiana nera, vernice Manufaktur opalite bianco magno e la nuova vernice Manufaktur oliva magno.

"La Final Edition è il nostro regalo per il 30° compleanno della G 500 - ha commentato Emmerich Schiller, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz AG GmbH - che nel 1993 è stata considerata il precursore dei fuoristrada di fascia alta nel segmento lusso. Con i suoi esclusivi equipaggiamento, questo modello speciale limitato è anche il miglior regalo di addio per il motore biturbo V8 della G 500". La G 500 'Final Edition' è già ordinabile a un prezzo di 204.470 euro.

L'obiettivo dell'altra edizione speciale, la Mercedes-AMG G 63 Grand Edition, è invece quello di sottolineare lo status dell'off-road ad alte prestazioni, che fa parte del portafoglio della leggendaria famiglia di fuoristrada dal 2002. Limitato a 1000 unità, il modello speciale è verniciato in Manufaktur nero notte magno, con dettagli color oro che creano un contrasto visivo. Particolari elementi di design fanno risalire la discendenza diretta dal primo modello G del 1979.

"La Mercedes-AMG G 63 è ormai considerata senza dubbio un'icona automobilistica - ha detto Michael Schiebe, Ceo di Mercedes-Amg GmbH e responsabile del Gruppo Top End Vehicle - e dimostra la sua posizione unica tra i veicoli fuoristrada ad alte prestazioni anche grazie alla sua potente guida, alle sospensioni e ai programmi di guida specifici Amg".

La Mercedes-AMG G 63 Grand Edition può essere ordinata fin da ora ad un prezzo che parte da 235.050 euro.