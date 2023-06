Debutto alla 24 Ore di Spa per la nuova Mustang GT4

Debutta alla alla CrowdStrike 24 Ore di Spa, sul celebre circuito di Spa-Francorchamps, nel Belgio orientale, la nuova Mustang GT4. Il modello rappresenta la più recente tra le novità dell'Ovale Blu nel campo del motorsport ed entra a far parte del programma corse che Jim Farley, presidente e Ceo di Ford, ha ribattezzato 'Ford contro tutti'.

Come la 'sorella' GT3, anche la nuova GT4 è sviluppata sulla basa della nuova Mustang Dark Horse 2024. Con questo reveal, Ford prosegue ufficialmente la sua permanenza ininterrotta nella categoria SRO GT4, dove è entrata per la prima volta nel 2017.

La GT4 avrà una livrea basata su quella di Troy Lee Designs per la Mustang GT3 e il SuperVan 4.2.

"La Mustang GT4 - ha commentato Mark Rushbrook, global director di Ford Performance Motorsports - è una componente fondamentale della nostra gamma di auto da corsa. La sua collocazione tra la Mustang GT3 e la Mustang Dark Horse R, che verrà presentata a breve, consente al marchio di posizionarsi nelle competizioni motoristiche a tutti i livelli ed è una parte importante del nostro programma dedicato ai clienti".

L'introduzione della Mustang Dark Horse nel 2023 ha fatto da apripista al lancio di una famiglia di Mustang da corsa di serie, che include la nuova Mustang GT4, la Mustang GT3 recentemente svelata, la prossima Mustang Dark Horse R, oltre ad ulteriori modelli. Tutte porteranno avanti la fama della Mustang come il modello di maggior successo di Ford, correndo su circuiti di tutto il mondo.

Con la nuova Mustang GT4, Ford Performance espande anche ulteriormente la sua collaborazione con Multimatic, che realizzerà ogni esemplare del modello race. I motori da corsa V8 Ford Coyote della Mustang GT4, sviluppati interamente da Ford Performance, saranno assemblati da Ford a Dearborn, in Michigan.