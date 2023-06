Polestar 2 si rinnova in prestazioni e autonomia per il 2024

Un passo in avanti sul fronte di autonomia, efficienza e prestazioni, per la versione 2024 di Polestar 2 che riduce anche le emissioni di anidride carbonica. Le novità rientrano negli aggiornamenti dedicati al modello full electric della casa automobilistica, che ora può viaggiare fino al 22% in più, consumare fino al 9% in meno di energia e caricarsi fino al 34% più velocemente.

I miglioramenti dovuti agli aggiornamenti hardware che includono batterie più grandi e nuovi motori. "Amiamo assolutamente la Polestar 2 - ha commentato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - che è un'auto così elegante e divertente da guidare. I nostri ingegneri hanno lavorato duramente per integrare importanti aggiornamenti che migliorano davvero il comparto complessivo e l'hanno reso ancora migliore. Siamo orgogliosi di poterlo fare senza aumentare l'impronta di carbonio, ma anzi riducendola".

Il motore singolo a lunga autonomia è ora certificato fino a 654 km Wltp e la velocità massima di ricarica in corrente continua arriva a 205 kw per le versioni con una nuova batteria da 82 kWh. I nuovi motori sono più efficienti e il passaggio alla trazione posteriore per le versioni a motore singolo e alla polarizzazione posteriore per la versione a doppio motore rende Polestar 2 ancora più divertente da guidare.

Dall'inizio delle consegne di Polestar 2 nel 2020, la sua impronta di carbonio dalla produzione alla messa su strada è stata costantemente ridotta. Il risultato è un risparmio totale di CO2 e del 12%, ovvero 3 tonnellate in 3 anni (per la versione dual motor long range). L'alluminio a basse emissioni di carbonio nelle ruote e nel vano batteria, il passaggio all' elettricità rinnovabile in fabbrica e una migliore chimica della batteria sono alcuni dei fattori che hanno contribuito.