Performance da vera sportiva per la nuova Bmw X1 M35i xDrive

Obiettivo dichiarato offrire il massimo piacere di guida in ogni condizione, per la nuova Bmw X1 M35i xDrive. Il nuovo modello della casa dell'elica si posiziona al vertice della gamma X1 ed è caratterizzato dalle performance assicurate a tutti i veicoli della gamma M di Bmw.



Sotto al cofano un cuore composto dall'unità a quattro cilindri che fa parte della nuova generazione modulare di motori Efficient Dynamics del Bmw Group. Utilizzando la tecnologia M TwinPower Turbo, il propulsore consente di registrare una potenza massima di 221 kW/300 Cv in Europa e una ancora più elevata, di 233 kW/317 Cv, negli Stati Uniti e in altri mercati selezionati.

Sul fronte delle prestazioni, la nuova X1 M35i xDrive raggiunge i 100 km/h da ferma in 5,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Il telaio specific M, che include come optional i freni M Compound, per la prima volta su un modello performance, si combina con la trazione integrale intelligente Bmw xDrive per offrire prestazioni da vera sportiva.

Il nuovo modello è dotato di caratteristiche di design ed equipaggiamento distintive, originariamente riservate solo alle vetture ad alte prestazioni di Bmw M GmbH. Queste includono le due coppie di terminali di scarico e i sedili M Sport, opzionali, con logo M illuminato.

Quanto a tecnologia digitale, la X1 M35i xDrive è tra i primi modelli della casa a disporre del nuovo Bmw iDrive con QuickSelect e del Bmw Operating System 9. Il lancio sul mercato del nuovo modello inizierà nell'ottobre 2023 negli Stati Uniti.

Le consegne in Europa inizieranno nel novembre 2023.

Il modello sarà costruito nello stabilimento del Bmw Group di Regensburg, insieme a tutte le altre varianti della nuova X1, compresa la iX1 completamente elettrica.