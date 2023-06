Mahindra Thar 5 door, è indiano il 'mini me' della Wrangler

La sostanziale differenza sta nelle dimensioni, visto che è più corta del modello di riferimento di circa un metro, cosa che l'avvicina piuttosto alla nuova Maruti Suzuki Jimny 5 porte.

Ma dalle prime immagini pubblicate dai media indiani, primo fra tutti AutoCar India, è innegabile che il nuovo suv Mahindra Thar 5 porte abbia preso ispirazione dall'iconico modello Wrangler wagon della Jeep.

Dunque una sorta di 'mini me', il piccolo clone del Dottor Male che appariva nel secondo e nel terzo film della saga Austin Powers.

Il lancio di questo modello, che verrà venduto nei mercati asiatici e in quelli africani, è stato fissato dal Gruppo Mahindra & Mahindra Limited (M&M) che ha sede a Mumbai per il prossimo 15 agosto proprio in Sudafrica, a sottolineare le ambizioni di allargamento dei mercati distributivi.

Il nuovo Thar 5 porte, va ricordato, deriva dal modello a 3 porte presentato nel 2020 ed in cui l'ostacolo della somiglianza nel frontale con la Wrangler originale era stato superato utilizzando sei barre cromate verticali che creano l'effetto visivo delle sette feritoie che nel muso sono la 'firma' delle Jeep.

Secondo i media indiani i motori del nuovo suv Mahindra Thar 5 porte saranno gli stessi della 3 porte cioè un turbodiesel da 1,5 litri, uno da 2,2 litri e un turbo benzina da 2,0 litri, rispettivamente con 117, 130 e 150 Cv.