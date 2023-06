Lexus GX pick-up, solo un gioco o possibile test di mercato

A pochi giorni dal lancio del suv 'squadrato' Lexus GX, pensato essenzialmente per i mercati del Medio Oriente e degli Stati Uniti, si moltiplicano le voci sui media specialisti del Nordamerica su una possibile 'diversificazione' in pick-up del possente GX, anche perché questo è realizzato sulla piattaforma TNGA-F del nuovo Toyota Tacoma. Il nuovo design radicale di Lexus GX, molto più squadrato e robusto rispetto al suo predecessore più raffinato, sembrerebbe essere la base perfetta per un 'light truck' di lusso, particolarmente indicato per attaccare la parte alta - che raggiunge prezzi da coupé sportiva - del segmento.

Il periodico Carscoops, condividendo l'opportunità di far evolvere il suv GX anche in pick-up, ha commissionato al designer digitale Theottle un'ipotetica variante con cabina e cassone di questo modello, basandosi sia sulla struttura del suv che su quella del Toyota Tacoma. Il processo creativo è visibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=-Upa3Qart_s&t=230s).

"A differenza di altri rendering speculativi - si legge su Carscoops - non pensiamo che ci sia nemmeno una remota possibilità che Lexus decida di realizzare un veicolo come questo. Ma se lo facessero, non ci stupiremmo se assomigliasse a questi rendering".

E' però più credibile - come spesso avviene nel mondo dell'auto - che i responsabili del marketing di Lexus in Usa si siano serviti di una collaborazione esterna per lanciare un 'ballon d'essai' e verificare in modo indiretto il gradimento del pubblico.