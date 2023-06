Touareg R eHybrid la nuova ammiraglia Vw è un super-suv phev

Per la sua nuova ammiraglia Touareg R eHybrid Volkswagen ha scelto due tipologie che oggi sono praticamente irrinunciabili: la carrozzeria suv e un sistema propulsivo elettrificato. "Touareg R eHybrid è il nostro modello di punta assoluto - sottolinea Peter Jost head of marketing & sales di Volkswagen R - e nessun altro modello offre così tante prestazioni, confort di viaggio, dinamica di guida ed equipaggiamento personalizzato come questo suv. Inoltre, colpisce per le sue capacità fuoristrada e, con un rimorchio con un peso di 3,5 tonnellate, è il veicolo trainante perfetto anche per compiti impegnativi". Il nuovo super suv elettrificato si presenta sul mercato come modello più esclusivo e potente nella gamma della Casa di Wolfsburg, con un equipaggiamento high-tech (che comprende com opzionale il Park Assist Pro telecomandato che consente di entrare e uscire dai parcheggi restando fuori dalla vettura) e soprattutto con un turbo 6 cilindri 3.0 con sistema elettrico ibrido plug-in da 462 Cv e 700 Nm di coppia.



Valori che consentono a Touareg R eHybrid di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi e di raggiungere in assenza di limiti una velocità massima (autolimitata) di 250 km/h. Grazie all'architettura Phev il super-suv di Volkswagen ferma il consumo di carburante (norme Wltp) nel ciclo combinato a soli 2,5-2,1 litri per 100 km, con emissioni di CO2 combinate, di appena 56-48 g/km. L'ulteriore sviluppo delle sospensioni e dei sistemi di controllo di Touareg R eHybrid garantisce stabilità e precisione ancora maggiori sia in situazioni di guida dinamiche che orientate al confort. Inoltre questo nuovo modello dispone di un sensore che misura il carico sul tetto e che è collegato in rete con l'elettronica delle sospensioni. In questa edizione R Touareg svolge perfettamente il suo ruolo di suv top di gamma e propone un look che è stato sostanzialmente rivisto nella parte anteriore e posteriore. Spiccano il design in Black Style per un look sportivo - che comprende gli inserti del paraurti anteriore specifici per R, i terminali di scarico neri e i mancorrenti sul tetto in nero lucido. La sportività è esaltata dai cerchi da 21 pollici Leeds (in combinazione con le sospensioni pneumatiche) e dalle pinze freno blu con logo R. Da notare che oltre al tradizionale colore Lapiz Blue metallic R, Touareg R eHybrid può ora essere ordinato con la verniciatura opaca (opzionale) Silicon Grey matt L'abitacolo - in cui spicca l'Innovision Cockpit ridisegnato - è caratterizzato da accenti blu, con sedili in pelle Vienna con cuciture Crystal Grey, un rivestimento che può essere sostituito come optional dalla pelle sostenibile Puglia con cuciture blu optional). Altre caratterizzazioni sono le modanature sottoporta con logo R illuminato, la chiave veicolo con cappuccio in pelle e logo R, il tetto scorrevole panoramico e il climatizzatore a 4 zone.