Bmw M5 sarà anche Touring tra prestazioni e comfort

Mentre la settima generazione della Bmw M5 berlina è già sottoposta a un intenso programma di test, la casa dell'elica ha confermato l'ampliamento della sua gamma per includere una variante Touring del nuovo modello ad alte prestazioni.

La futura generazione della Bmw M5 è entrata nella fase pratica del processo di sviluppo della serie e la nuova berlina ad alte prestazioni sta completando i suoi test drive su strade pubbliche, aree di prova e circuiti di tutto il mondo.

L'offensiva di prodotto continuerà poi fino all'anno 2024 e Bmw ha confermato ufficialmente che con la nuova edizione della Bmw M5 aggiungerà una variante Touring alla sua gamma di modelli, per unire prestazioni tipiche della M, comfort sulle lunghe distanze e spaziosità.

Come la futura M5 berlina, anche la variante Touring sarà dotata di un sistema di trazione parzialmente elettrificato sviluppato ex novo. Le sue caratteristiche prestazionali tipiche della M, così come la tecnologia del telaio precisamente messa a punto e perfezionata con sistemi innovativi, faciliteranno la dinamica di guida e l'agilità.

La prima Bmw M5 Touring è stata lanciata nel 1992 sulla base della seconda generazione della M5 berlina. Nel 2007, Bmw ha aggiunto una variante Touring alla quarta generazione di M5 e attualmente, il successo del lancio della prima Bmw M3 Competition Touring con M xDrive sottolinea l'elevato interesse a questa speciale combinazione. I test dei primi prototipi della nuova Bmw M5 Touring inizieranno nei prossimi giorni nel traffico urbano, sulle strade extraurbane e sulle autostrade nei dintorni di Monaco e presso la sede centrale della Bmw M GmbH a Garching.