Pronta la nuova Smart #2 fabbricata in Cina con Geely

Dopo la prima generazione del 1997 con il modello di soli 2,50 m di lunghezza, dopo la seconda del 2007 cresciuta fino a 2,70 m e dopo la terza generazione arrivata assieme al restyling nel 2019, Smart ForTwo si appresta a uscire di scena, almeno cosi come la conosciamo.

Nella prossima primavera l'odierno modello ForTwo lascerà definitivamente le linee di assemblaggio dello stabilimento di Hambach in Mosella, lo stesso che ospita la produzione del fuoristrada 'duro e puro' Ineos Grenadier.

Il suo posto nell'offerta Smart per l'Europa - anche in funzione del nuovo assetto societario del brand, condiviso fra Mercedes e Geely - verrà occupato dalla Smart #2, 100% elettrica e fabbricata come Smart #1 in Cina.

Questa nuova city car, che potrebbe ispirarsi al concept ForTwo EQ visto al Salone di Francoforte dovrebbe essere caratterizzata dal nuovo linguaggio stilistico del marchio. E, come si legge su l'Automobile Magazine, che ne ha anche ricostruito l'aspetto, presentare sul frontale una striscia luminosa che collega i proiettori che a loro volta hanno una forma triangolare.

Non è escluso, afferma il periodico francese, che Smart #2 adotti (come ha fatto Toyota per Aygo X) elementi da city suv, come i passaruota aggiunti, gli scivoli protettivi inferiori per la carrozzeria inferiore, nonché uno scudo paraurti dall'aspetto robusto e aggressivo.