Nuovo Toyota C-Hr punta a distinguersi tra design e comfort

La nuova generazione di Toyota C-Hr è progettata, ingegnerizzata e costruita in Europa, per i clienti europei. Conservando le linee di design che la distinguono dalla concorrenza nell'affollato segmento C-Suv, la nuova versione della sport-coupé secondo il metodo Toyota, si presenta in scena puntando ad un livello superiore di quelle qualità che ne hanno decretato il successo commerciale.

A farla da padrone, già al primo colpo d'occhio, è il design all'avanguardia, con tecnologie avanzate e una gamma di powertrain ibridi e ibridi con la spina, in grado di percorrere ancora più distanza in modalità elettrica e quindi a zero emissioni.



Se la prima generazione di Toyota C-Hr aveva rotto gli schemi nell'ambito del design dei Suv con le sue linee da coupé, le stesse sono ancora più evidenti nel nuovo modello con il suo profilo da 'super-coupé'. Il design frontale richiama il nuovo volto dei Suv Toyota, già adottato da bZ4X Full Electric e della nuova Prius.

Sempre sul fronte estetico, ll look è ulteriormente esaltato dagli sbalzi ridotti e dai cerchi di grandi dimensioni, che arrivano fino a 20 pollici di diametro. Sarà poi disponibile una nuova finitura per le verniciature bi-tone e il contrasto del tetto nero potrà essere esteso fino al paraurti posteriore e alla sezione di tre quarti posteriore della vettura.

L'intenzione di alzare l'asticella rispetto al passato è evidente anche all'interno dell'abitacolo, più raffinato. Tutti i comandi principali sono concentrati nella zona del guidatore, mentre lo sviluppo orizzontale del cruscotto e la forma che riprende quella di un'ala danno ai passeggeri la sensazione di un abitacolo avvolgente, aumentando la sensazione di comfort.

Protagonista, sulla nuova C-Hr, è anche la tecnologia a supporto della sicurezza e del comfort di guida. Tutti gli allestimenti beneficeranno dell'ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Efficacia e funzionalità del sistema sono state migliorate per fornire una protezione ancora maggiore contro un ampio ventaglio di situazioni a rischio incidente e per ridurre lo stress alla guida.

Tra le principali novità spicca l'Acceleration Suppression, ovvero il sistema che limita input involontari sull'acceleratore quando viene rilevato il rischio di collisione con un veicolo che precede. Il Proactive Driving Assist, attivo a basse velocità, restituisce invece una decelerazione uniforme quando il conducente toglie il piede dall'acceleratore e la vettura sta per entrare in curva o si avvicina a un veicolo che precede più lentamente. Questo sistema include inoltre lo Steering Assist, che riconosce una curva imminente e regola la servoassistenza per aiutare il guidatore ad impostare la traiettoria in maniera ottimale.

Sul versante delle motorizzazioni, il nuovo Toyota C-Hr sarà disponibile con una gamma di quattro propulsori elettrificati, in linea con il percorso multi-tecnologico di Toyota verso la carbon neutrality. La gamma comprende versioni Full Hybrid-Electric da 1,8 e 2,0 litri e un modello Plug-in Hybrid-Electric da 2,0 litri. La Hybrid 2,0 litri sarà inoltre disponibile con il sistema di trazione integrale intelligente Awd-i.