Maruti Suzuki Tour H1 in India si compra per soli 5.300 euro

L'estetica non è esaltante, anche perché si tratta di un modello che in India è classificato come Lcv, cioè una furgonetta. Ma lo è certamente il prezzo che in quel mercato (tradotto nella nostra valuta) supera di poco i 5.300 euro.

Maruti Suzuki Tour H1 non ha l'effetto dirompente che ebbe la Tata Nano - prodotta fra il 2009 e il 2018 - con il suo listino inferiore a 1.800 euro, ma in questo caso, sottolinea il sito specializzato Carscoops, si tratta della versione spartana di una vera automobile, la Maruti Suzuki Alto K10 riservata all'India.

Rispetto a questo modello, che è stato lanciato lo scorso anno, Tour H1 presenta esternamente alcune differenze, come i paraurti in plastica non verniciati, alle ruote senza coprimozzo e alla mancanza dell'antenna (non c'è la radio).

Lunga 3.530 mm Tour H1 - a differenza delle furgonette europee che perdono i sedili posteriori per ricavare l'area di carico - conserva la panca posteriore con i poggiatesta e viene proposta in tre sole tinte: argento metallizzato seta, grigio granito metallizzato e bianco artico.

All'interno, il concetto di 'modello spartano' si concretizza nell'assenza del display per l'infotainment (e quindi anche della radio) e in finiture che sono minimali. Ma Maruti Suzuki non ha voluto risparmiare su caratteristiche irrinunciabili come il tachimetro digitale, i doppi airbag, l'aria condizionata e perfino i portabottiglie da 1 litro sulle tasche delle portiere.

Sotto il cofano si trova il motore a benzina 1.0 serie K di Suzuki da 66 Cv e 89 Nm di coppia disponibile anche in una variante alimentata a metano da 56 Cv e 82,1 Nm di coppia. In entrambi i casi, la potenza viene trasmessa all'asse anteriore esclusivamente attraverso un cambio manuale a 5 marce. Carscoop fa notare che il prezzo della Maruti Suzuki Tour H1 è in ogni caso superiore al listino base dell'Alto K10 che in India parte da 4.480 euro.