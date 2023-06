Lancia Pu+Ra HPE su strada, inzia il rinascimento del brand

La strada della nuova era di Lancia, definita anche 'rinascimento' del brand, è ormai tracciata: il piano strategico fissato con Stellantis per i prossimi 10 anni, prevede il lancio nel 2024 della nuova Ypsilon e dal 2026 l'introduzione di modelli esclusivamente elettrici per arrivare nel 2028 ad una gamma composta solo da vetture 100% a batteria.

In attesa dell'importante debutto della prossima generazione della Ypsilon, una importante anticipazione della rivoluzione che accompagnerà la nuova vita del celebre brand torinese arriva dallo stesso ceo di Lancia Luca Napolitano.

Il manager si è messo al volante della Pu+Ra HPE, il concept elettrico che rappresenta il manifesto del brand per design, interior home feeling (grazie alla collaborazione con Cassina), sostenibilità, elettrificazione e tecnologie al servizio del guidatore e dei passeggeri.

Come si può scoprire nel video sul canale Lancia di YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=boaLVarROrs) Napolitano 'assaggia' il concept Lancia Pu+Ra HPE che è perfettamente marciante e guidabile, con il suo corpo vettura filante, efficiente e aerodinamico, così come lo era la sua progenitrice presentata più di 50 anni fa. "Oggi facciamo un altro passo avanti nel cammino del rinascimento del brand - afferma Napolitano - Lancia è il marchio delle belle auto italiane, delle ammiraglie dei capi di Stato e delle vincenti vetture dei rally. E Pu+Ra HPE, la prima vettura della nostra nuova era, è una vera Lancia sia all'esterno che all'interno. In essa si ritrovano tutti quegli elementi che hanno reso il brand famoso in tutto il mondo, cioè la purezza e la radicalità, l'eleganza e certe geometrie brutali".

Costruita sulla piattaforma Stla Medium del Gruppo, Pu+Ra HPE è una vettura 100% elettrica punta ad un obiettivo del marchio in termini di autonomia di oltre 700 km, con tempi di ricarica di poco più di 10 minuti e un consumo energetico che resterà sotto i 10 kWh/100 km.

Quanto proposto a livello di base costruttiva e tecnologica nella Pu+Ra HPE si potrebbe ritrovare, evidentemente, nei prossimi modelli che fanno parte del programma Lancia e cioè l'ammiraglia Gamma e la segmento C Delta. Tutte e due full electric sfrutteranno l'architettura Stla Medium. che è una piattaforma molto efficiente e che servirà trasversalmente a molti modelli di Stellantis visto che la sua produzione avverrà a Melfi, in a Sochaux (Francia ) ed Eisenach (Germania).

Pu+Ra HPE evidenzia una serie di novità in termini di aerodinamica come il tetto ribassato, gli specchietti retrovisori esterni digitali sottili, le ruote e i pneumatici ad alta efficienza energetica. Spiccano anche tre piastre di protezione con funzioni aerodinamiche.

Questa concept è anche la prima vettura dotata dell'interfaccia virtuale S.a.l.a. che si ritroverà nella nuova Ypsilon e che metterà a disposizione le tecnologie Chamaleon e Tap (Tailored Predictive Experience), che centralizzano le funzioni dell'audio, della climatizzazione e dell'illuminazione, consentendo di adeguare l'ambiente all'interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con comando vocale.