Aperti gli ordini per nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio

Ordini al via per le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio che strizzano l'occhio alle prestazioni da vere sportive. Presso gli showroom italiani di Alfa Romeo, è infatti ora possibile ordinare i due modelli ispirati al mondo delle competizioni, con ancora più tecnologia, più potenza con 520Cv e la raffinatezza tecnica garantita dal differenziale autobloccante meccanico.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono il risultato di una ricerca tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione. Il motore 2.9 V6 è stato potenziato a 520 Cv ed è abbinato al differenziale autobloccante meccanico. Si tratta di un accorgimento tecnico che, grazie ad una messa a punto specifica derivante dall'esperienza progettuale di Giulia Gta, contribuisce a migliorare il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.

A questo si aggiunge la leggerezza, dovuta all'utilizzo di materiali ultraleggeri come l'alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l'albero di trasmissione, cofano, spoiler e minigonne. Su Giulia, rimane l'aerodinamica attiva con lo splitter anteriore in carbonio che, quando attivato, controlla la qualità di flusso d'aria che passa sotto il veicolo, aumentando stabilità e prestazioni.

Negli esterni, Giulia e Stelvio Quadrifoglio rinnovano il proprio sguardo in continuità con la gamma, caratterizzata dai proiettori 3+3, con nuovi fari Full-Led Matrix adattivi che offrono un fascio di guida antiabbagliante e adattabile per un'illuminazione ottimale in ogni condizione.

I cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori sono da 19'' per la Giulia e da 21'' per Stelvio, con le sportive pinze freno rosse. Le livree disponibili Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa (non metallizzato).

La stessa caratterizzazione sportiva si ritrova nell'ambiente interno dove prevale il binomio pelle nera ed alcantara, oltre alla finitura in 3D in vero carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. Il volante è rivestito in pelle ed Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.