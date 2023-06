Project V, coupé elettrica che traghetta Caterham nel futuro

Project V è una concept coupé elettrica dello specialista britannico Caterham che farà il suo debutto pubblico il prossimo 12 luglio al Goodwood Festival of Speed.

Ne deriverà un modello di serie che farà compiere un vero balzo in avanti verso la transizione elettrica a questo piccolo brand (ha venduto nel suo anno record, il 2021, un totale di 670 auto) e che segna l'avvio di una collaborazione produttiva con Italdesign. Caterham, va ricordato, nasce nel 1957 come concessionaria Lotus e diventa costruttore nel 1973 con l'acquisizione dei diritti di fabbricazione dell'iconica Lotus Seven. Dal 2021 l'azienda è di proprietà della giapponese VT Holdings, che era l'importatore di Caterham in quel Paese.

L'importanza strategica del modello di serie che deriverà dalla Project V è evidente: si tratta della prima sportiva del brand con uno schema moderno e con una carrozzeria chiusa dalle linee moderne e piacevoli. E soprattutto del primo modello 100% elettrico.

Dopo una produzione concentrata su le piccole biposto a ruote 'semicoperte' - che negli nn hanno generato le serie 160, Roadsport, Superlight e CSR - Caterham ha infatti imboccato nei mesi scorsi la strada dell'elettrificazione presentando una variante sperimentale (la EV) dell'iconica scoperta xxx- Una iniziativa che viaggerà in parallelo con la produzione delle sportive 'vecchio stile' e che ha sicuramente obiettivi importanti visto che la produzione della nuova coupé elettrica si farà in Italia, presso il sito industriale della torinese Italdesign.

Un accordo che conferma come il grande player piemontese dello stile e dell'engineering venga apprezzato a livello globale anche per i decenni di esperienza nella produzione e per la capacità di fornire supporto tecnico e know-how per dare vita alle idee in ambito motoristico.

La nuova coupé completamente elettrica Project V è il risultato di una collaborazione bidirezionale di filosofie e impegni tra Caterham e Italdesign, con lo stile firmato da Anthony Jannarelly chief designer del brand britannico.

L'auto che si intravede nelle immagini teaser diffuse dall'azienda e chi può scoprire nella sua completezza nella ricostruzione fatta dal magazine Autocar.

Nella sua nota Caterham sottolinea come questo modello presenti un linguaggio stilistico completamente "che guarda al prossimo futuro". E ribadisce: "Anche se questo nuovo concept può costituire un allontanamento visivo dalla gamma Seven esistente, Caterham rimane fedele ai suoi valori fondamentali di leggerezza, semplicità ed esperienza di guida focalizzata sul pilota".