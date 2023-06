Nuova Range Rover Evoque, stile e tecnologia

La nuova Range Rover Evoque presenta linee esterne proporzionate e finiture particolarmente curate, e punta su un design riduttivo nel quale spiccano dettagli sofisticati. Infatti, nel frontale sono posti in evidenza i nuovi fari a LED Pixel con la grafica più recente, ed anche al posteriore c'è un nuovo disegno delle firme luminose.

L'abitacolo, invece, sottolinea il lato tecnologico dell'auto, con un elegante schermo touchscreen di nuova concezione, in vetro curvo, da 11,4 pollici, posizionato al centro del cruscotto. L'infotainment sfrutta l'assistente vocale Amazon Alexa, aggiornamenti over the air, ed è compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless. L'architettura orizzontale, inoltre, enfatizza la sensazione di spazio, mentre la praticità viene esaltata da una grande consolle centrale che offre più spazio, grazie al cruscotto ridisegnato. Non manca un caricatore wireless per lo smartphone, mentre le porte possono contenere bottiglie d'acqua da 1,5 litri.

Sotto pelle troviamo motori benzina con tecnologia mild hybrid, rispettivamente a 3 ed a 4 cilindri, da 1,5 litri a 2 litri, con potenze che vanno da 160 a 249 CV; propulsori diesel 2 litri mild hybrid capaci di erogare, rispettivamente, 163 CV e 204 CV; e, al vertice, la power unit plug-in hybrid, composta da un 1.5 a 3 cilindri e da un motore elettrico, dalla potenza combinata di 309 CV, che promette 62 km in elettrico grazie ad una batteria agli ioni di litio da 14,9 kWh.