Nissan Qashqai e-Power, arriva la 90/o anniversario

Un'edizione limitata della Nissan Qashqai e-Power, denominata 90/o anniversario, arriva sul mercato, ed in Italia sarà disponibile in soli 900 esemplari, che saranno presso le concessionarie a partire dal mese di settembre.

Realizzata sulla base della versione N-Connecta, presenta una dotazione di serie che annovera delle soglie battitacco con scritta Qashqai illuminata, il tetto panoramico con tanto di barre longitudinali, ed i cerchi neri da 18 pollici a cinque razze. Tra gli accessori è presente un pacchetto che ingloba l'Head Up Display da 10,8", il ProPilot Assist con Navi-link, ed il caricatore wireless per lo smartphone.

Con tre combinazioni di colori per gli esterni: Pearl White con tetto nero; Ceramic Grey con tetto nero; e Black Metallic con tetto grigio, la Nissan Qashqai e-Power 90/o anniversario presenta una spiccata personalità e nasconde sotto pelle la tecnologia e-Power, brevettata da Nissan. Questa si avvale di un motore elettrico da 190 CV che muove le ruote della vettura, e di un motore termico deputato esclusivamente alla produzione di energia.