MG aggiorna i Suv HS ed EHS

Come annunciato da SAIC Motor Italy, è in arrivo la variante aggiornata del C SUV MG HS/EHS, una vettura apprezzata dai clienti per l'elevato rapporto value for money. Le modifiche enfatizzano il look contemporaneo dell'auto ed uno stile più deciso e sportivo, senza intaccarne la funzionalità. Con dimensioni sostanzialmente invariate: 4.610mm, di lunghezza, 1.876mm di larghezza, 1.685mm di altezza, ed un passo di 2.720mm, il Suv in questione sfoggia un frontale ridisegnato, con tanto di griglia satinata; nuovi gruppi ottici con tecnologia a LED, che inglobano anche gli indicatori di direzione; e nuova protezione del sottoscocca. Dietro spicca una nuova firma luminosa che ricorda alcuni elementi della Union Jack, mentre sono disponibili, per l'allestimento Luxury, i cerchi da 18 pollici a cinque razze con nuovo look e pneumatici 235/50 R18 97W. Infine, arriva la nuova livrea metallizzata 'Iron Oxide Grey' e, all'interno, l'infotainment dispone di un hardware aggiornato. Nessuna novità, invece, a livello di motori.

Per il lancio del restyling dei modelli MG HS e MG EHS, il listino parte dai 25.490 euro della HS 1.5 manuale in allestimento comfort, ed arriva ai 39.390 euro della EHS plug-in nella variante Luxury, con una campagna promozionale che prevede 1.400 euro di vantaggio su MG EHS Plug-in hybrid, e 2000 euro per MG HS.

Sempre sulla motorizzazione a benzina, grazie al Summer bonus, si aggiunge uno sconto extra di 400 euro fino al 30 settembre, per un vantaggio cliente totale che arriva fino a 2.400 euro.