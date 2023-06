McMurtry Spéirling Pure 1.000 Cv scatta 0-100 in 1,5 secondi

La berlinetta elettrica monoposto da 1.000 Cv McMurtry Spéirling Pure - che ha stabilito il record nella prova in salita a Goodwood in 39,08 secondi, cioè 0,8 in meno della Volkswagen ID.R nel 2019 - dal 2025 sarà prodotta in una versione modificata in 100 unità e disponibile per clienti privati al prezzo di 820mila sterline (più tasse locali) cioè 953mila euro.



La nuova Spéirling Pure di produzione è quasi identica al prototipo Ev da record e ne conserva il vantaggioso rapporto peso/potenza e soprattutto l'esclusivo sistema di ventola sottoscocca che 'risucchia' l'auto sulla strada e ne aumenta l'aderenza. Lo evidenzia il video di YouTube presente nel canale ufficiale di Fos Goodwood (https://www.youtube.com/watch?v=5JYp9eGC3Cc).

Questa soluzione estrema era già stata introdotta seppure con diverse modalità in vetture da competizione del passato - come la Chaparral 2J del 1970 e la Brabham BT46 del 1978 - e nel caso della Spéirling Pure produce con il flusso di aria forzata un aumento dell'efficienza del 15% che si traduce su richiesta del pilota in oltre 2.000 kg di carico aerodinamico.

Grazie alla presenza di un e-axle più efficiente - che permette di trasferire alle ruote posteriori tutti i 1.000 Cv - e al fatto che l'auto pesa meno di 1.000 kg, ciò significa che la Spéirling Pure può scattare da 0 a 100 km/h nell'incredibile tempo di 1,5 secondi e continuare a raggiungere - con la ventola in funzione - una velocità massima di 190 km/h, mentre in 'assetto libero' la berlinetta elettrica monoposto raggiunge i 300 km/h.

Nella versione di produzione della Pure l'energia viene fornita da una batteria da 60 kWh che è il 15% più leggera di quella dell'auto da record e che rientra in una serie di modifiche che McMurtry Automotive ha attuato per risparmiare peso, come l'aggiornamento del design una nuova architettura elettrica che riduce di un terzo la quantità di cablaggio.

Rivisti anche il servosterzo alleggerito e la monoscocca in fibra di carbonio.

Destinata al solo uso in pista è stato progettata con particolare attenzione alle corse multigiro e quindi con tempi di ricarica rapidi. Spéirling Pure è in grado di completare 10 giri del circuito di 3,7 miglia di Silverstone a ritmi quindi essere ricaricata rapidamente in 20 minuti per correre di nuovo.

La chiave di tutto ciò è la migliore gestione termica del pacco batterie Molicel (le stesse delle sigarette eletroniche).