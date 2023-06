Ford Mustang GT4, imminente debutto a Spa-Francorchamps

Sulla scia della presentazione della Mustang GT3 a Le Mans il 9 giugno, Ford ha confermato che la nuova variante GT4 - egualmente sviluppata da Ford Performance in collaborazione con la britannica Multimatic Motorsports - sarà presentata il prossimo 28 giugno, alle 14:00 sul Circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, in occasione della omonima 24 Ore.

Basata sulla versione Dark Horse della Mustang di settima generazione, la variante GT4 (che come da regolamento è molto più vicina al modello di serie) potrà gareggiare nelle mani dei piloti privati nei campionati GT4 di tutto il mondo. La nuova Mustang GT4 sarà accompagnata a Spa dal direttore globale di Ford Performance Motorsports, Mark Rushbrook e dal presidente di Sro, Stéphane Ratel.

Per i fan della Mustang che non hanno avuto modo di vederla sul circuito della Sarthe a Le Mans, la Mustang GT3 sarà esposta anche a Spa. Maggiori dettagli verranno rilasciati da Ford nei giorni precedenti l'annuncio.

Multimatic Motorsports è il braccio competitivo di Multimatic Special Vehicle Operations ed è presente nel settore dal 1992.

Attraverso cinque generazioni di Mustang basate sulla serie, e più recentemente, con le nuove Ford GT e le Mazda RT24-P DPi di grande successo, l'organizzazione Multimatic offre uniche capacità di progettazione, ingegnerizzazione, costruzione e sviluppo di auto da corsa ai massimi livelli per le competizioni automobilistiche in tutto il mondo.