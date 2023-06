Bmw M2, nuovo look, più potenza e tanta tecnologia

Debutto in pista e per la precisione all'autodromo di Vallelunga per la prima italiana della nuova Bmw M2. L'occasione per la presentazione alla stampa italiana è stata la tappa romana del Bmw Driving Experience, i corsi di guida sicura organizzati con la collaborazione degli istruttori professionisti di GuidarePilotare guidati da Siegfried Stohr.

La nuova Bmw M2, che è stata lanciata lo scorso marzo, offre le tipiche prestazioni del mondo M in forma altamente concentrata. Unisce le doti del motore 3000 cc Twin Turbo benzina 6 cilindri ora portato a 460 Cv con quelle del cambio manuale a sei rapporti disponibile come optional (al posto di quello automatico) e con le dimensioni compatte, in un mix che esalta la tecnologia del telaio sviluppata già nella M3 e nella M4. La sua lunghezza è di 214 millimetri in meno in confronto alla Bmw M4 Coupé, ma anche il passo è più corto di 110 millimetri. Il tutto è 'filtrato' sapientemente - e con livelli adrenalinici che sono perfetti anche per i piloti più esperti - attraverso la sola trazione posteriore. Questa nuova edizione della coupè di Monaco, che è prodotta nello stabilimento del Gruppo a San Luis Potosì in Messico, vanta così un'agilità e una maneggevolezza facilmente controllabili anche quando il guidatore esplora i limiti dell'auto.



Un carattere che ha influenzato anche l'espressivo design esterno con gli ingegneri di Monaco che si sono ispirati alla 2002 turbo del 1973. Su tutto spicca la grande griglia a doppio rene ora senza cornice e contraddistinta da una forma allargata e con raccordi più squadrati. Anche la parte posteriore della nuova M2 ha un aspetto 'potente' e più corsaiolo e aggiunge una serie di dettagli specifici come lo spoiler a labbro sul bagagliaio, il diffusore nella grembialatura posteriore e le due coppie di terminali di scarico. Come optional viene offerto il tetto M Carbon che riduce il peso del veicolo di circa 6 chilogrammi. All'interno la M2 propone l'avanzato Bmw Curved Display con il grande schermo composto dal display informativo da 12,3 pollici e quello di controllo da 14,9 pollici. Anche il Bmw Head-Up Display - disponibile come optional - è stato personalizzato con visualizzazioni specifiche M. Sulla console centrale è presente il pulsante Setup che consente d'impostare il motore, il telaio, lo sterzo, l'impianto frenante e l'M Traction Control, oltre all'assistente di cambio marcia, se in dotazione. E' anche possibile memorizzare e richiamare due impostazioni memorizzate del veicolo utilizzando i pulsanti M1 e M2 sul volante. La nuova Bmw M2, che rispetto alla precedente ha ben 90 cavalli in più, passa da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi con il cambio M Steptronic a otto rapporti e in 4,3 secondi con il cambio manuale a sei rapporti ed è in grado di scattare da 0 a 200 km/h in 13,5 secondi (automatico) o 14,3 secondi (manuale).

La coppia massima è di 550 Nm e viene erogata tra i 2.650 e 5870 giri al minuto mentre la potenza massima arriva a 6.250 giri/min. Il motore raggiunge un massimo di 7.200 gir/min. La velocità massima limitata della M2 può essere aumentata da 250 km/h a 285 km/h sfruttando l'M Driver's Package opzionale.Nei giri in pista con gli istruttori di GuidarePilotare abbiamo potuto apprezzare le varie modalità di guida della M2: iniziando in confort la vettura si comporta con una normale berlina, ma è selezionando sport e sport plus che si scatenano tutti i suoi 460 cavalli. Grazie anche all'ottimo bilanciamento dei pesi 50:50 e la sofisticata tecnologia del telaio, la vettura non si scompone mai pennellando traiettorie precise con ottimo inserimento in curva.Le vernici disponibili sono cinque con due esclusive per questo modello: il Toronto Red metallizzato e il Zandvoort Blue.Il prezzo della Bmw M2 parte da 78.100 euro.