Originale Opel Rocks e-Xtreme vince il concorso Design Hack

Per il momento è un pezzo unico, ma come sta già dimostrando la 'cugina' Fiat Topolino con il suo look esclusivo da spiaggina, anche Opel Rocks e-Xtreme potrebbe anche trasformarsi in una serie speciale per amanti del cross e dell'avventura, potenziale alternativa ai quad.



Rocks e-Xtreme è la concretizzazione del progetto di Lukas Wenzhöfer, un giovane esperto di rendering Cad che ha vinto con questa originale concept il concorso #OpelDesignHack dedicato a nuovi talenti in campo automobilistico.

"Con #OpelDesignHack abbiamo intrapreso un nuovo percorso di interazione e comunicazione - ha commentato Rebecca Reinermann, vice president marketing Opel Vauxhall - con cui Opel ha aperto le porte solitamente chiuse dell'industria e ha permesso alla comunità dei fan del brand di partecipare alla costruzione di una concept car in modo trasparente e accessibile".

"Il risultato è Opel Rocks e-Xtreme, una versione unica e originale della nostra Opel Rocks Electric, nata da una sfida di design e accompagnata da un making-of-insights per tutti".

Durante la fase di realizzazione dell'esemplare unico derivato dal progetto vincente, gli ingegneri Opel hanno accettato la sfida cercando di avvicinarsi il più possibile al modello iniziale in 3D.

Conservando ad esempio caratteristiche come le ruote sporgenti per un assetto ampio e stabile, i doppi quadrilateri anteriori e il roll bar giallo brillante.

Anche ia family identity Opel Vizor è stato reinterpretata e dotato di luci Led, con il logo del Blitz messo in evidenza in turchese. Per limitare il peso e sostenere le prestazioni del motore elettrico, Vizor e parafanghi sono stati prodotti utilizzando stampa in 3D. Altro elemento di spicco è l'imponente alettone posteriore in carbonio - derivato dalla Opel Vectra GTS V8 - che è personalizzato con l'emblema 'e-Xtreme' e il numero di serie 001.