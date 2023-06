Mercedes Classe E station wagon: si rinnova con stile

La Mercedes Classe E station wagon ripropone il concetto di auto polivalente senza rinunciare ad una spiccata personalità stilistica; infatti, come si evince da alcuni dettagli, racconta qualcosa di nuovo nel segmento.

La calandra in nero lucido, richiamo neanche troppo velato ai modelli EQ, si ricollega con i gruppi ottici a LED anteriori, e può essere dotata di una cornice cromata retroilluminata. Il profilo laterale viene enfatizzato dagli sbalzi ridotti, mentre dietro spiccano il lunotto inclinato ed il design innovativo dei gruppi ottici. Più larga di 28 mm, e con un passo incrementato di 22 mm, offre più spazio nella zona posteriore per ginocchia, gomiti, e gambe; il vano di carico passa dai 460 litri della variante ibrida plug-in ai 615 litri delle altre versioni, e può arrivare fino a 1830 litri.

La plancia offre il colpo d'occhio del Superscreen Mbux con lo schermo per il passeggero a richiesta, mentre un altro display è presente davanti al guidatore in qualità di strumentazione. I motori benzina e diesel sono dotati di sovralimentazione e di sistema mild hybrid con motore elettrico portato da 15 a 17 kW e con una coppia di 205 Nm, e la variante plug-in hybrid promette un'autonomia di 100 km in elettrico. Le sospensioni posteriori pneumatiche sono a bracci multipli con configurazione a 5 bracci, quelle anteriori, invece, presentano molle ed ammortizzatori combinati in un unico montante.