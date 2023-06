Bentley Batur by Mulliner ha completato lo sviluppo

Programma di sviluppo completato per Bentley Batur by Mulliner, che può quindi garantire il rispetto dei più elevati standard di qualità prestazioni e durata. Adesso, per la casa britannica inizia la fase di costruzione delle singole vetture per i clienti, ognuna delle quali sarà caratterizzata da un livello di artigianato su misura e richiederà circa quattro mesi di lavoro manuale.



Dopo la creazione di due veicoli di sviluppo, noti come Car Zero e Car Zero-Zero, saranno solo 18 le Batur prodotte a mano nelle officine Mulliner. Tuttavia, non è stata fatta alcuna concessione nel rigoroso regime di test, che comprende prove di durata su piste di handling, condizioni stradali reali, test ad alta velocità oltre le 200 miglia orarie e superfici irregolari.

Altri test includono 600 ore di carico solare, equivalenti a cinque anni nel deserto dell'Arizona, per garantire che i materiali sostenibili utilizzati nella costruzione della Batur siano sufficientemente resistenti per mantenere per tutta la vita le loro caratteristiche.

Anche la Car Zero non è un comune muletto di sviluppo, perché è stata costruita con gli stessi livelli di attenzione al dettaglio di ognuna delle 18 vetture realizzate per ogni singolo cliente. La sua finitura esterna su misura, Purple Sector, è completata da splitter anteriori, minigonne laterali e diffusore posteriore in fibra naturale lucida.

La griglia principale a matrice in titanio scuro lucido è accentuata da chevron a contrasto in un motivo ombré orizzontale che passa dal Purple Sector al centro, scurendosi gradualmente fino al Black Crystal nei bordi esterni. Il lungo cofano motore sfoggia una linea rifinita in Titanio Satinato, così come i cerchi da 22" caratterizzato da razze disegnate e rifinite in Gloss and Satin Black Crystal.