Suv Opel Crossland e Grandland nel 2024 le nuove generazioni

Opel dovrebbe lanciare le nuove generazioni dei suv Crossland e Grandland il prossimo anno, con molte novità rispetto ai modelli attuali non ultima delle quali il posizionamento di Grandland nel segmento dei veicoli 100% elettrico.

Come precisa il magazine Carscoops sulla base di indicazioni fornite dalla stessa Casa tedesca il più piccolo Crossland dovrebbe mantenere in vita l'opzione Ice elettrificata per un po' più di tempo - insieme alla variante completamente elettrica - mentre il suv successore di Grandland diventerà solo un Ev.

La seconda generazione di Opel Crossland sarà basata sulla moderna architettura Stellantis CMP/eCMP, che è compatibile - com'è noto - con propulsori a benzina, mild hybrid o completamente elettrici.

Per quanto riguarda il modello che prenderà il posto dell'attuale Opel Grandland, si parla di una condivisione con la Peugeot 3008 di prossima generazione della base Stla Medium. Da notare che per il nuovo crossover del Leone (di imminente presentazione) è stata confermata una famiglia composta da tre opzioni di propulsione completamente elettrica con un autonomia che potrà arrivare fino a 700 km.