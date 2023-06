Renault Rafale firma l'inno al piacere di viaggiare

Ha un nome che prende spunto dal mondo dell'aeronautica e punta a ritagliarsi il suo spazio nel cosiddetto segmento D. La nuova Renault Rafale, all'interno della strategia Renaulution del costruttore francese, punta infatti dritta a soddisfare il piacere di viaggiare e di farlo con tutte le comodità, la tecnologia e la sicurezza al servizio del piacere di spostarsi in auto.



Un nome, quello di Rafale, che non a caso è ispirato a quello del velivolo Caudron Renault Rafale che, nel 1934, raggiunse i 445 km/h con il favore del vento e dell'aerodinamica, così come la nuova arrivata in casa Renault conta di fare, in termini di prestazioni e risparmio energetico, grazie ad un design pensato ad hoc.

Il nuovo modello è anche il primo di serie interamente progettato secondo il nuovo linguaggio stilistico introdotto con l'arrivo di Gilles Vidal a capo del Design Renault. L'obiettivo dichiarato è quello di aprire una nuova era del design secondo Renault, all'avanguardia per consentire ad ogni nuovo modello di suscitare interesse per tutto il suo ciclo di vita.

"Nuovo Renault Rafale - ha commentato Fabrice Cambolive, Ceo di Renault - è un veicolo centrale della Renaulution ed è il simbolo della nostra crescita del mix e della nostra legittimità a rivolgerci ad ogni tipo di clientela. Con il suo design accattivante, da Suv coupé da vivere intensamente, offre un piacere di guida inedito, grazie alle motorizzazioni ibride e al telaio di riferimento, in cui gli ingegneri Renault hanno messo tutta la loro passione e conoscenza".

Un ruolo di rilievo, sul futuro di Rafale, lo gioca il propulsore. Come nel caso di Nuovo Espace, anche Nuovo Renault Rafale sarà proposto fin dal lancio con il gruppo motopropulsore ibrido benzina E-Tech Full Hybrid da 200 cv, abbinato ad una trasmissione multimode con innesto a denti senza frizione. La soluzione consentirà al Rafale di essere potente e parca nei consumi, con un'autonomia fino a 1100 km che invita ad intraprendere lunghi viaggi.

Renault Rafale sarà oggetto, in un secondo momento, di un'importante evoluzione del gruppo motopropulsore ibrido, dove tutti i parametri saranno ottimizzati per raggiungere una potenza di 300 cv. Questo risultato sarà raggiunto soprattutto con l'aggiunta di un altro motore elettrico sul retrotreno che azionerà direttamente le ruote, rendendo Nuovo Rafale un Suv coupé a trazione integrale.

L'ulteriore e successivo passaggio all'ibrido plug-in, consentirà poi a Nuovo Rafale di effettuare quasi tutti i percorsi quotidiani in modalità 100% elettrica, pur mantenendo l'autonomia sufficiente per mettersi in viaggio.

Oltre alle quattro ruote motrici e sterzanti ottenute con il sistema 4Control Advanced, la versione ad alte prestazioni E-Tech 4x4 300 cv di Nuovo Renault Rafale potrà contare su settaggi specifici del telaio, con collegamenti al suolo smart di nuova generazione. Nella prima versione E-Tech Full Hybrid 200 cv, Rafale sarà commercializzato nella primavera del 2024.