In listino anche in Italia le Audi A6 e A7 model year 2024

A tre settimane dall'annuncio dell'arrivo degli aggiornamenti, entrano in listino in Italia le Audi A6 e A7 model year 2024. Caratterizzate da un design più affilato e da equipaggiamenti più ricchi, le nuove proposte della Casa di Ingolstadt sono ora ordinabili presso tutti i concessionari del Belpaese.

Riconoscibili per la mascherina 'single frame' con griglia a nido d'ape di foggia differente rispetto al passato (è in nero opaco con cornice cromata nelle varianti d'ingresso, in cromo scuro opaco negli allestimenti superiori) e per il design inedito dei cerchi in lega, gli aggiornamenti sono offerti con un ventaglio di versioni ridisegnato.

Le A6 sono in listino nelle varianti Business, Business Advanced e S line edition. Per la A7 l'offerta è stata rimodulata con l'allestimento d'ingresso e il Business Advanced.

La ridefinizione delle versioni è stata accompagnata da un arricchimento della dotazione che ora prevede per tutta la gamma il cruscotto digitale Audi virtual cockpit plus e la telecamera per il riconoscimento della segnaletica stradale.

Nell'abitacolo, sottolineano dalla Filiale, "Il nuovo pacchetto S line edition prevede il look total black per gli interni, la plancia e il cielo delle vetture. Il volante sportivo rivestito in pelle, corredato delle levette del cambio in nero, è impreziosito da cuciture a contrasto, mentre la pedaliera è in acciaio inossidabile. Quanto alle sedute, spicca il logo S in corrispondenza degli schienali anteriori. A richiesta, i rivestimenti in pelle e microfibra Dinamica, in ampia parte (45%) realizzata mediante poliestere ricavato dalle bottiglie in PET. I listelli sottoporta illuminati, infine, si fregiano della punzonatura S".

I motori a benzina Tfsi e a gasolio Tdi sono offerti con tecnologia mild-hybrid a 12 o a 48 Volt e potenze da 163 a 344 CV. Le ibride plug-in, invece, sono in gamma con potenze da 299 o 367 Cv e autonomia in elettrico sino a 73 chilometri (ciclo Wltp).

Il listino delle Audi A6 model year 2024 parte da 57.700 euro per la berlina e 60.100 euro per la station wagon Avant. Le varianti plug-in sono proposte rispettivamente da 68.500 euro e da 70.900 euro. La A6 Allroad è offerta da 68.800 euro. Per A7 my 2024, invece, prezzi da 67.700 euro (per le plug-in da 80.650 euro).