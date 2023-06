Fiat Panda 4x40°: celebra i 40 anni dell'iconica 4x4

Per i 40 anni di Panda 4x4, Fiat ha lanciato un'edizione speciale della vettura, denominata 4x40°, che sarà realizzata in 1.983 esemplari, una cifra che rispecchia l'anno del debutto, e sarà disponibile in Italia, Francia, Germania e Svizzera.

Nello specifico, Fiat Panda 4x40°, nella variante Cross, presenta una livrea color Avorio, impreziosita dai Cerchi Style bicolore da 15 pollici, dalle calotte degli specchi nere, da modanature laterali verniciate con logo 4x40° rosso, da adesivi celebrativi raffiguranti le sagome delle vetture della Panda originale ed attuale, e dallo stemma 4x40° sul montante centrale. Il colore avorio si ritrova per negli interni, precisamente per la plancia e gli inserti soft touch nei sedili contraddistinti anche dalle icone celebrative, dal logo 4x40° sulla fascia superiore schienale sedile, e dalla doppia cucitura rossa, oltre che dal tessuto riciclato sugli inserti centrali. L'allestimento annovera anche i fendinebbia anteriori, le luci diurne a LED, i vetri oscurati, i ganci traino anteriori rossi, e le barre al tetto nere.

Non mancano la radio DAB che schermo touchscreen da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, il climatizzatore automatico, gli specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, i sensori luce e pioggia, e quelli di parcheggio posteriori.