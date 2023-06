Ds9, perfetta e raffinata compagna per viaggiare in Borgogna

Il termine francese 'grandes routieres' si identifica con una vera e propria era nella storia della motorizzazione oltralpe, indicando non solo con generazioni di conducenti di camion pesanti, quelli utilizzati nel dopoguerra per i trasporti su lunghe distanze e che, dopo il 1956 furono inquadrati nell'organizzazione internazionale Tir, ma anche generazioni di automobili francesi.



Erano 'grandes routieres' soprattuto quei modelli che permettevano di affrontare lunghi viaggi sulle Rn (le strade nazionali) senza problemi meccanici e, soprattutto, con un adeguato confort per gli occupanti. Un esempio su tutti fu appunto la Citroen Ds che dal 1956 in poi si confermò una delle 'divoratrici di chilometri' più affidabile e comoda, compresi itinerari non autostradali come quelli che portavano da Parigi alla Costa Azzurra.

Ricordiamo al riguardo che la prima 'autoroute' quella de l'Ouest che univa la Capitale francese ai porti di Havre e Cherbourg venne aperta nel 1946 ma di fatto usufruibile pienamente dopo il 1963. Ecco perché definire oggi Ds9 model year 23 una grande stradista sposta il baricentro ai modi di muoversi e alle infrastrutture di oggi, ma partendo da questo grande Dina, l'ultima generazione di Ds9 si dimostra 'grande' nei viaggi turistici, nell'instaurare un diverso rapporto tra gli occupanti dell'auto e l'ambiente esterno.

Una prerogativa che è stata esaltata dagli itinerari (tutti attorno a Lione) scelti dal brand premium francese di Stellanti per presentare l'edizione 2023 dell'ammiraglia Ds9. La gamma di questa iper-confortevole berlina di segmento E si è tra l'altro arricchita di recente di due versioni che si combinano perfettamente con la filosofia estesa del 'grande turismo'.

Alla personalissima Esprit De Voyage - in cui Ds Automobiles mette in mostra la raffinatezza unica del mondo francese della moda caratterizzata da interni esclusivi in pelle chiara, con una brillantezza che completa i sedili interamente in Nappa grigio perla - si aggiunge ora il nuovo livello di allestimento Opéra, con esclusivi rivestimenti interni in pelle Rubis e Art Basalt che si aggiungono agli esclusivi contenuti del Ds Lounge Pack Ponendo al centro i passeggeri posteriori, questo pacchetto include il bracciolo centrale posteriore in pelle Premium, il pulsante di cortesia per spostare il sedile del passeggero anteriore in avanti rispetto ai posti posteriori, il climatizzatore automatico bi-zona estesa e i sedili posteriori riscaldati, massaggianti e raffreddati, nonché il tetto apribile e il parabrezza riscaldato.

Ds9 Opéra si distingue però anche per dotazioni e tecnologie che sono la perfetta entafizzazione del concetto di grandes routieres, come il rivoluzionario sistema di assetto attivo Ds Active Scan Suspension controllato da telecamera (che permette alle sospensioni del veicolo di anticipare lo stato della strada adattandosi alle imperfezioni) o ancora l'Extended Safety Pack con guida semi-autonoma Ds Drive Assist livello 2, il Ds Driver Attention Monitoring e il Ds Night Vision.

Da notare che tutte le Ds9 model year 23 propongono il nuovo Ds Iris System multimedia con interfaccia rivista - completamente configurabile e personalizzabile - ed è affiancata dal riconoscimento vocale naturale Iris. Questo nuovo schermo user-friendly consente inoltre di vedere una visione a 360 gradi, fornita da nuove fotocamere digitali ad alta risoluzione, o di accedere alle funzioni Mirror Screen, CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi o tramite due porte Usb C.

Ds9 Opéra viene proposta a partire da 74.880 euro in variante E-Tense 250 con il 4 cilindri PureTech da 200 Cv completato da un motore elettrico da 80 kW (110 Cv) e capace di muoversi fino a 75 km (Wltp) in 100% elettrico, mentre la versione Esprit De Voyage parte da 76.250 euro. Con questa motorizzazione le emissioni di CO2 scendono a soli 22 g/km con un consumo di carburante omologato di 1,0 litri/100 km (Wltp).

Su strada, come abbiamo apprezzato negli splendidi itinerari della Borgogna attraverso i luoghi in cui si produce il rinomato vino pouilly-fuissé, la versione che garantisce emozioni più forti è però la E-Tense 4x4 360 disponibile sia come Opéra che Esprit De Voyage.

In questa variante il 4 cilindri 200 Cv è asservito da due motori elettrici, uno da 110 Cv integrato nel cambio e l'altro da 113 Cv collegato all'asse posteriore. Ds9 con questo propulsore top scatta da 0 a 100 km/h in in 5,6 secondi e tocca una velocità massima (limitata elettronicamente) di 250 km/h.