Ford Bronco, la prova del re dei furistrada

Il marchio Ford sta cambiando, enfatizzando le sue radici, e la sua evoluzione mira a toccare le corde emotive degli automobilisti europei.

Un percorso iniziato con la Puma, che passa anche attraverso una razionalizzazione della gamma mediante quattro famiglie di prodotto denominate, rispettivamente, Wild Performance, Urbane Escape, Active Adventure, ed Ultimate Outdoor. Alla prima appartengono la Mustang e la Mustang Mach-e, alla seconda una serie di modelli che vanno dalla Focus alla Kuga, passando per la nuova variante elettrica del B-Suv dell'ovale blu, e per il nuovo crossover a batteria, entrambe in arrivo. Nel gruppo Active Adventure troviamo le varie tipologie di Tourneo adibite al trasporto passeggeri, ed il nuovo Explorer a batteria; mentre per quanto riguarda i modelli che incarnano lo spirito Ultimate Outdoor ci sono il Ranger, il Ranger Raptor ed il Bronco Quest'ultimo è un'icona senza tempo, introdotto nel mercato USA nel 1966, venduto in oltre 2 milioni di esemplari in 5 generazioni, ed è l'unico 4x4 ad aver vinto la Bahia 1000.



Guarda le fotoFord Bronco

Adesso, seguendo l'esempio della Mustang, Ford ha deciso di importarlo in Europa, ed in Italia le prime consegne sono previste per il mese di luglio. Due le varianti per il nostro mercato: Outer Banks, e Badlands, entrambe ordinabili da maggio, con un listino che parte da 77.000 euro per la prima, e da 81.000 euro per la seconda. Bronco è lungo circa 4,80 metri, largo quasi 2 metri e con un'altezza che può sfiorare i tre metri, è imponente, muscoloso, e selvaggio.

Con un corpo vettura a 4 porte, si caratterizza per il frontale in cui spicca la scritta Bronco, per il tetto rigido modulare e, tecnicamente, per la presenza del telaio a longheroni in acciaio scatolato ad alta resistenza.

Due le tipologie di trazione integrale: semipermanente ad innesto manuale per la Outer Banks, con tanto di sistema di gestione della trazione forte di 6 modalità; a gestione elettronica con 7 modalità per la trazione sulla Badlands.

Con un'altezza da terra che, sulla Badlands, arriva a 261 mm, una capacità di guado di 800 mm, ed angoli d'attacco, di dosso e di uscita, rispettivamente, di 41°, 24° e 33°, la Bronco più estrema non si ferma praticamente davanti a nulla.

Nell'impegnativa pista off-road del Dragone, a Palagano (Mo), abbiamo verificato le doti del Bronco lungo un percorso utilizzato, tra l'altro, per le selezioni del Camel Trophy. Tra discese e salite rese più complesse dalla presenza del fango, corsi d'acqua con massi sporgenti e twist naturali, il fuoristrada dell'Ovale Blu non è mai apparso in difficoltà, complice la possibilità di inserire il programma 4x4 con le ridotte, e di sfruttare il bloccaggio dei differenziali.

Attraverso le telecamere, inoltre, è stato possibile verificare in tempo reale dove mettere le ruote, e con le sporgenze anteriori abbiamo avuto riferimenti ottici per indirizzarlo al meglio nei passaggi più stretti ed impegnativi.

Su strada il Bronco esprime sound e carattere attraverso il V6 bi-turbo da 2,7 litri capace di erogare 335 CV e 563 Nm di coppia, e di spingerlo da 0-100 km/h in 6,7 secondi.

Il cambio automatico a 10 rapporti aiuta a richiamare la cavalleria per uno spunto marcato prima di un sorpasso, e consente un'erogazione fluida per consumare, in media, circa 11 km/l.

Pur con il compromesso di una piattaforma pensata per affrontare l'off-road più gravoso, il Bronco risulta abbastanza confortevole su strada, e agevola la vita a bordo attraverso un sistema d'infotainment evoluto con aggiornamenti over the air, che sfrutta un display centrale da 12 pollici, ed effettua il mirroring con lo smartphone in wireless. Non mancano i sistemi di ausilio alla guida di ultima generazione, come il dispositivo che rileva la presenza di veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori, quello che aiuta l'auto a rimanere in carreggiata, ed il cruise control adattivo.

Tanti gli accessori per viverlo al meglio: si va dai sistemi di trasporto per gli animali domestici, alla tenda da campeggio, fino alla custodia per le portiere rimovibili.