Mercedes-Benz Trucks eActros 600 verso produzione nel 2024

Il veicolo industriale elettrico a batteria Mercedes-Benz per il trasporto a lungo raggio sta arrivando. Il prossimo mese di ottobre, Mercedes-Benz Trucks presenterà infatti in anteprima mondiale la versione di serie del precedente eActros LongHaul, con un nuovo design e con il nuovo nome eActros 600.

La denominazione 600 fa riferimento alla capacità della batteria in chilowattora, come nel caso dell'eActros 300/400 per il trasporto a corto raggio. L'elevata capacità della batteria e un nuovo assale motore elettrico particolarmente efficiente, sviluppato internamente, consentono un'autonomia di circa 500 chilometri senza soste per la ricarica.

Grazie al suo basso consumo di energia, l'e-truck è concepito per essere il veicolo industriale per le lunghe percorrenze più economico di Mercedes-Benz Trucks, al confronto con l'Actros con alimentazione diesel tradizionale. Il produttore prevede che l'e-truck accelererà in modo significativo la profonda trasformazione del trasporto merci su strada, virando verso la guida a zero emissioni di CO2.

Dalla prima entrata in scena del concept di questo truck elettrico come prototipo in occasione dell'IAA Transportation 2022, sono stati costruiti altri veicoli di prova presso lo stabilimento Mercedes-Benz di Wörth, con componenti centrali provenienti dagli stabilimenti Mercedes-Benz di Mannheim, Kassel e Gaggenau.

"L'eActros 600, prodotto a Wörth - ha commentato Karin Rådström, Ceo Mercedes-Benz Trucks - è in grado di sostituire la maggior parte dei veicoli industriali diesel nell'importante segmento del trasporto a lungo raggio, in quanto stabilisce nuovi standard in termini di economicità per i nostri Clienti.

Ha inoltre tutte le potenzialità per ridurre le emissioni di CO2. Sono sicura che questo truck rappresenterà il nuovo punto di riferimento per il trasporto merci su strada".

I prototipi del veicolo sono stati messi alla prova durante i test invernali in Finlandia all'inizio dell'anno. Attualmente è in fase di produzione una flotta di circa cinquanta veicoli prototipo, che sarà sottoposta a test pratici con i primi clienti nella fase successiva. Allo stesso tempo, i quattro stabilimenti si stanno impegnando fortemente preparandosi alla produzione in serie dell'eActros 600 o di importanti componenti.

La produzione in serie dell'e-truck è prevista per il 2024.