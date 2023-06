Maserati: prima collezione fuoriserie firmata Beckham

Con Fuoriserie Essentials Maserati realizza una raffinata collezione di vetture frutto della collaborazione con selezionati trendsetter.

David Beckham ha disegnato la prima collezione, concepita come un'estensione del suo guardaroba sartoriale di Savile Row, secondo due configurazioni distinte di auto, che esprimono la sua reinterpretazione contemporanea icone intramontabili del tridente.

La prima presenta una livrea blu 'Night Interaction' ispirata dalla Ghibli coupé del 1967 e degli interni marrone chiaro; la serconda omaggia la Maserati Quattroporte Royale del 1986 con la vernice esterna 'Verde Royale', e la tonalità marrone caldo per il rivestimento degli interni in pelle. Non manca un'esclusiva placca metallizzata posizionata sul tunnel centrale, tra i sedili anteriori, o tra i due poggiatesta ad impreziosire l'abitacolo.

Entrambe le configurazioni Fuoriserie DB Essentials sono disponibili, su richiesta, sia per la MC20, che per il nuovo Grecale.