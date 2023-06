La carica di Byd sul mercato italiano parte da Atto3 e Han

Il piano di lancio in italia di Byd (Build Your Dreams), punta su due modelli 100% elettrici, con l'aggiunta di altrettanti il cui arrivo è previsto a breve. Il marchio, che a livello globale vanta già una lunga esperienza in fatto di modelli 100% elettrici e ibridi plug-in, in Europa è presente nei mercati di Norvegia, Danimarca, Svezia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio. Nel 2023 ha aperto filiali nel Regno Unito in Spagna e in Irlanda, mentre altri paesi seguiranno a breve.



La proposta con la quale Byd si presenta ora in Italia, è quella che da subito potrà contare su due modelli completamente elettrici e pensati diverse tipologie di clienti, ovvero Byd Atto 3, Suv con autonomia di 565 km nel ciclo urbano e 420 nel combinato, oltre alla Byd Han, una berlina che, con due motori che sviluppano una potenza combinata di 380 kW/517 CV e il suo sistema AWD, punta sull'equilibrio tra eleganza e sportività, così come sull'autonomia fino a 662 km nel ciclo urbano e 521 km nel ciclo combinato.

La prima delle due vetture, il Suv di segmento C Atto3, costruito sulla piattaforma intelligente e-Platform 3.0 di Byd, è disponibile in due versioni. La Comfort è dotata di ricarica bidirezionale, tetto panoramico apribile, regolazione elettrica dei sedili anteriori, sistema di navigazione, rivestimenti in pelle vegana e touchscreen centrale rotante da 12,8 pollici. Il prezzo parte da 41.990 euro. La versione top di gamma Design aggiunge il portellone posteriore elettrico, il sistema di purificazione dell'aria condizionata e lo schermo da 15,6 pollici. Il prezzo è di 43.490 euro.

Byd Han è invece l'ammiraglia della gamma di modelli elettrici Byd per il mercato europeo. In questo caso, il produttore ha puntato sulla strada del comfort, delle prestazioni da vettura di gamma premium e sulla dotazione di serie. Gli interni lussuosi accolgono gli occupanti con rivestimenti in pelle Nappa traforata e una plancia rivestita in pelle nera. I passeggeri posteriori possono usufruire di uno schermo multimediale da 7 pollici integrato nel poggiatesta centrale, che consente loro di controllare il sistema di climatizzazione, di azionare il tetto apribile panoramico o di scegliere tra le 31 tonalità di illuminazione ambientale disponibili.

Il listino prezzi di Han, che tra le sue particolarità vanta anche un design che le consente di raggiungere un'efficienza aerodinamica con un Cx di 0,23, parte da 70.940 euro per le versioni Executive nelle colorazioni Time Gray, Snow white e Silver Sand black, 71.306 euro per la colorazione Emperor Red e 71.550 euro per la livrea Al Blue. Per aprire le vendite sul mercato italiano, Byd ha scelto la strada di affidarsi a tre dei più importanti network di vendita presenti nel Nord Italia come Autotorino, Barchetti ed Intergea, attraverso le controllate Theorema e Car Village, che saranno i primi partner commerciali sul territorio Italiano con punti vendita dislocati a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze.

Nel mese di luglio, poi, la rete si espanderà anche a Como, Bergamo, Udine, Modena, Trento e Bolzano.

In occasione del lancio italiano, Byd ha svelato anche altri due prodotti chiave per la strategia del marchio nel prossimo futuro. Byd Dolphin è la C hatchback 100% elettrica presto preordinabile sul mercato europeo, mentre Byd Seal è una berlina di segmento D, sportiva e anch'essa completamente elettrica. Entrambe le vetture entreranno nella gamma di Byd nei prossimi mesi.