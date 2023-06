Range Rover Discovery Sport, nuovi interni Modern Luxury

Tra le proposte più versatili del mercato rientra anche la Range Rover Discovery Sport, grazie ai suoi sette posti, che adesso sfoggia un abitacolo rivisitato all’insegna del Modern Luxury. Tra gli elementi che lo contraddistinguono spicca il sistema di infotainment Pivi Pro che sfrutta un display touchscreen in vetro curvo, oltre ai sedili a gradinata che consentono una visibilità ottimale ai passeggeri di tutte e tre le file. Il tetto è panoramico in vetro, opzionale, accresce la luminosità interna e la sensazione di spazio a bordo, mentre il volante multifunzione a tre razze, dal taglio elegante e sportivo, è disponibile in morbida pelle Windsor su Dynamic HSE, o un tessuto senza pelle su S e Dynamic SE, e presenta pulsanti che possono interagire con Pivi Pro o attivare un assistente vocale.

Sulle varianti Discovery Sport S e Dynamic SE sono presenti interni DuoLeather, con un massimo di tre opzioni di colore, o in alternativa della selleria realizzata in Suedecloth abbinato al morbido e lussuoso Luxtec, realizzato in microfibra di poliestere riciclata. La versione Dynamic HSE, invece, è disponibile con pelle Ebony Windsor con dettagli a contrasto Lunar Grey sui sedili, e presenta, come alternativa, un rivestimento DuoTone Light Oyster ed Ebony, che offre agli interni una distintiva finitura bicolore. Le configurazioni dei sedili possono arrivare fino a 24, la seconda fila è scorrevole e reclinabile, con suddivisione 40:20:40, ed il vano di carico può arrivare a 1.794 litri di capacità con i sedili posteriori ripiegati ed usufruisce del portellone posteriore elettrico rende semplice il carico e lo scarico.

La strumentazione digitale ed i paddle del cambio al volante sono di serie, mentre la consolle centrale ridisegnata ospita lo schermo touchscreen in vetro curvo da 11,4 pollici dell’infotainment Pivi Pro con barre laterali sempre accessibili che forniscono scorciatoie per i controlli e le funzioni chiave del veicolo. Il sistema multimediale presenta, di serie, Amazon Alexa ed è compatibile in wireless, con Apple CarPlay ed Android Auto. Inoltre, a bordo del Discovery Sport, sono presenti la ricarica wireless per i device, di serie, e due caricabatterie USB-C in ogni fila per mantenere tutti i dispositivi connessi e carichi.