Lavida XR, l'arma di Saic Volkswagen per conquistare la Cina

Volkswagen allarga la sua offensiva in Cina alla parte bassa del mercato, trascurando in questo caso il mondo dei Nev (new energy vehicles) che in quel mercato comprende i modelli 100% elettrici e quelli plug-in.

Con l'allettante prezzo di 99.990 yuan - che corrispondono a 12.890 euro - la Casa di Wolfsburg attraverso la sua joint venture con Saic ha infatti lanciato la nuova berlina compatta Lavida XR, rinnovata versione di questa famiglia calibrata però per il pubblico più giovane e con budget limitati.

Lavida XR mostra stilisticamente molti punti di contatto con la Polo, ed è in pratica una versione cinese della Virtus - già presente in India e in Brasile - ed analoga appunto alla Polo che veniva proposta in Russia. Costruita sulla piattaforma Mqb, sottolinea con il frontale dalla forte identità luminosa e con una gamma di colori ad hoc il suo posizionamento che strizza l'occhio ai valori della sportività e della giovinezza.

La nuova Lavida XR è lunga 4.561 mm (117 mm in meno rispetto alla Lavida precedente) e con un passo di 2.651 mm che è dunque più corto di 37 mm sommando così cambiamenti - compresi quelli del layout interno - che la rendono più compatta senza penalizzare la capienza a bordo.

Nessua sostanziale novità nella meccanica, visto che la nuova Lavida XR resta nell'ambito dei modelli Ice, essendo equipaggiata con un motore aspirato da 1,5 litri che ha una potenza di 110 Cv ed è abbinato al cambio automatico Aisin a sei rapporti.