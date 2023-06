Mercedes coupé Cle, la nuova generazione sarà più muscolosa

Mercedes svelerà nel prossimo autunno la nuova generazione della coupé Cle, un modello che può essere definito di nicchia rispetto alle grandi protagoniste del mercato Classe C e Classe E ma che svolge commercialmente un ruolo determinante perché capace di suscitare - soprattutto nella clientela di conquista - più desiderio e più passione.

Nuova Cle sarà dunque ancora più trasversale rispetto ai modelli citati (che fra l'altro condividono un'architettura modulare) ma con un formato deferente ed evoluto, notevolmente più grande di Classe C e con una presenza su strada più dinamica, più affilata e più sportiva. Quello che serve, dunque, anche per riaccendere la competizione con le varie Audi A5 e Bmw Serie 4. Come mostrano alcune foto di prototipi durante i collaudi (fornite dalla stessa Mercedes o pubblicate dal magazine Autoevolution) nuova Cle ha i tratti classici di un'auto muscolare con fianchi larghi, un muso aggressivo - enfatizzato dal cofano molto lungo - e con una fiancata più snella, con le due porte prive di telaio per i vetri.

Le nuove proporzioni prometteranno una migliore abitabilità sotto il tetto panoramico, anche se da un'auto sportiva a due porte non ci sono da attendere lo spazio interno e l'accessibilità di una quattro porte quattro posti.

Come mostrano in alcune foto dei test, gli adesivi 'auto elettrificata' obbligatori per i prototipi con mascheratura è confermata la presenza nella gamma della prossima CLE di una o più varianti ibride ricaricabili.

Ma oltre alle versioni Phev - indispensabili per essere presenti in alcuni mercati - la nuova coupé della Stella a Tre Punte verrà proposta con motori benzina e gasolio di ultima generazione. Debutto nelle concessionarie nei primi mesi del 2024,