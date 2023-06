La nuova Toyota CH-R si svela il 26 giugno

La gamma Toyota continua ad aggiornarsi, e presto sarà il nuovo CH-R a debuttare in società, per mostrare l'evoluzione del Suv della casa delle tre ellissi.

La data per l'anteprima mondiale della nuova vettura, forte di un design futuristico e dotata di tecnologie avanzate, è fissata per il 26 giugno 2023.

Toyota, per alimentare l'attesa, ha mostrato un teaser di come ha cambiato il modello in questione evidenziando la zona posteriore al buio, in cui vengono enfatizzate le firme luminose con la scritta Toyota C-HR al centro. Ancora pochi giorni, dunque, per conoscere tutte le caratteristiche tecniche della nuova CH-R e per poter osservarne il design rinnovato da ogni prospettiva.