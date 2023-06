800 Cv e muscoli a vista per Brabus 800 4x4 Superblack

Con la 800 Superblack la Brabus propone un'elaborazione fuori dai soliti schemi per la Mercedes-Benz Classe G. Colorazione nera dominante sia all'esterno sia all'interno, è realizzata utilizzando come base di partenza la 63 AMG.

L'ultima creazione dell'officina di Bottrop è una vera e propria supercar con capacità di alto livello anche in fuoristrada. Con il V8 twin turbo di 4,0 litri potenziato di 210 Cv, sino al ragguardevole valore di 800 Cv (la coppia massima è stata incrementata di 140 Nm sino a quota 1.000 Nm), questa Brabus scatta da 0 a 100 km/h in appena 4,6 secondi e può raggiungere su strada una velocità di punta di 210 km/h, autolimitata elettronicamente.

Proposta in Europa a partire da 672.955 euro più Iva, sfoggia una forte caratterizzazione estetica con numerosi elementi in fibra di carbonio sia con funzioni estetiche sia tecniche. Le ruote monoblocco da 22 pollici che al posteriore calzano pneumatici 325/55 R, invece, ne sottolineano lo spirito da "dura". La fibra di carbonio è utilizzata anche all'interno dell'abitacolo, reinterpretato in ogni dettaglio: sfoggia rivestimenti in pelli pregiate alternate a microfibra. Tra le nuove soluzioni adottate anche le portiere con angolo di apertura innalzato a 90 gradi, per facilitare l'accesso a bordo.