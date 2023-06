RAM porta il propulsore Pentastar V6 eTorque in Europa

Novità sotto al cofano per RAM che nei prossimi introdurrà il propulsore Pentastar V6 eTorque da 3,6 litri anche in Europa. La presentazione di questo motore rientra nel processo del marchio americano di convergenza verso propulsori a emissioni di CO2 ridotte.

Il motore Pentastar V6 eTorque, in grado di erogare 305 CV di potenza e 364 Nm di coppia, garantisce significativi vantaggi in termini di risparmio energetico grazie all'innovativo sistema eTorque mild hybrid, che sostituisce il tradizionale alternatore. L'unità è alimentata da un pacco batteria agli ioni di litio da 430 kWh che sfrutta la chimica nickel manganese cobalto/grafite e che, mentre è in funzione, offre una corrente di 48 volt tanto in fase di accelerazione quanto nel cambio di marcia.

La batteria dispone anche di un convertitore Cc-Cc da 3 kW per mantenere un tradizionale motorino d'avviamento da 12 volt, utilizzato per le partenze a freddo grazie alla sua grande efficienza in caso di temperature estreme. Uno dei principali punti di forza del motore è infatti rappresentato dalla rapidità della funzione stop-start unita a prestazioni di livello superiore.

Per quanto riguarda i consumi, il Pentastar V6 fa registrare una riduzione media dei consumi del 19% nel ciclo combinato rispetto al propulsore V8 da 5,7 litri. Le sue tecnologie avanzate, come l'ampia fasatura variabile e l'alzata variabile a due tempi delle valvole, offrono un misto di potenza e consumi ridotti in base alla richiesta del guidatore. Un sistema di ricircolo dei gas di scarico raffreddati garantisce poi consumi ed emissioni ridotti ai carichi più elevati.

Il motore Pentastar V6 eTorque da 3,6 litri sarà disponibile sui modelli RAM 1500 Big Horn, RAM 1500 Laramie e RAM 1500 Rebel, che saranno commercializzati in Europa dalle reti Aec e Kwa, confermate come partner commerciali Internazionali di RAM per questa stagione.