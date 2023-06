Volvo Ex30 è il piccolo Suv del futuro sostenibile

Il Suv Volvo più piccolo di sempre porta la casa svedese direttamente nel futuro che è dietro l'angolo. E' infatti stata presentata in anteprima mondiale oggi, a Milano, la nuova arrivata Volvo Ex30, Suv premium di piccole dimensioni che va ad ampliare la gamma Volvo di vetture completamente elettriche.

Tutto, nella Ex30 è pensato per essere sostenibile, tecnologicamente avanzato con l'obiettivo di rendere il più piacevole possibile l'esperienza di guida elettrica, per gli usi più differenti. Con un prezzo che partirà da 36.000 euro posiziona il Suv premium elettrico di Volvo nella fascia di spesa paragonabile ad un veicolo equivalente ma con motore termico. L'Ex30 sarà disponibile anche con il pacchetto di abbonamento Care by Volvo, con tariffe fisse e un processo d'ordine trasparente e semplice.

Guarda le fotoVolvo Ex30

"L'Ex30 completamente elettrica - ha dichiarato Jim Rowan, Ceo di Volvo - sarà anche il nostro Suv più piccolo in assoluto ma rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti e per noi come azienda. Ci piace sottolineare che l'Ex30 è piccola ma potente, perché offre tutto ciò che si può desiderare da una Volvo, ma in un pacchetto più compatto".

Sul fronte del design, Ex30 riassume tutti i principi costruttivi caratteristici di Volvo, ma in un formato più piccolo. Il passo lungo e ruote grandi puntano ad un equilibrio degli esterni, tra la calandra chiusa e un'interpretazione 'digitale' dei proiettori 'Martello di Thor'. Cinque sono le tonalità previste per la carrozzeria, dall'elegante Cloud Blue al luminoso Moss Yellow, quest'ultimo ispirato ai licheni che crescono sulle rocce lungo la costa occidentale svedese.

Pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza, anche le batterie. Volvo ha infatti deciso di lasciare libertà ai clienti di scegliere la tecnologia della batteria più adatta alle loro esigenze, offrendo l'Ex30 con tre varianti di powertrain e due diversi tipi di batteria.

Per chi trascorre la maggior parte del tempo in città o tende a percorrere distanze più brevi, c'è l''opzione a motore singolo con batteria Lfp, ad autonomia standard, più efficiente dal punto di vista dei costi e meno dispendiosa in termini di risorse necessarie per la sua produzione.

Se si preferisce incrementare al massimo l'autonomia, la variante Single Motor Extended Range con batteria Nmc ad autonomia estesa è la scelta ideale. Questa opzione a motore singolo e autonomia estesa garantisce un'autonomia fino a 480 km tra una carica e l'altra. Se invece la vostra priorità sono le prestazioni, è disponibile anche la variante Twin Motor Performance, che abbina la batteria Nmc a un motore elettrico supplementare.

La variante Twin Motor ad autonomia estesa ha una capacità di ricarica fino a 153 kW, mentre il modello standard ha una capacità di 134 kW. Ciò significa che è possibile caricare la batteria dal 10 all'80% in poco più di 25 minuti. Il display centrale a bordo dell'auto e la app consentono di impostare l'amperaggio, il livello massimo di carica e il momento in cui si desidera avviare la ricarica.