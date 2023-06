Škoda Enyaq Coupé Respectline all'insegna dei diritti

Il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente hanno ispirato la nuova Škoda Enyaq Coupé Respectline. L’esemplare unico è caratterizzato un design esterno distintivo, studiato per sottolineare l'importanza di proteggere i diritti umani e promuovere il rispetto di tutte le persone e dell'ambiente.

Lo scopo di questo veicolo speciale è quello di incoraggiare un trattamento equo e giusto di tutti, indipendentemente da etnia, nazionalità, età, sesso, religione, orientamento sessuale, identità di genere o altre caratteristiche. Škoda Enyaq Coupé Respectline è stato creato da un team di collaboratori di Škoda Auto di vari reparti e farà la prima apparizione pubblica al concerto Open Air dell'Orchestra Filarmonica Ceca, il 21 giugno.

Sarà inoltre presente al Pride Business Forum e al Prague Pride Festival e ad altri eventi estivi in patria e all'estero. Sulla carrozzeria, al colore bianco originale, che simboleggia l'unità di tutte le forme di vita sulla terra, sono stati sovrapposti elementi colorati, per creare una transizione cromatica dalle innumerevoli sfumature. Le tonalità dell'arcobaleno sono presenti anche nella speciale calandra Crystal Face, le cui lamelle verticali e quella orizzontale sono ora illuminate da 131 Led bianchi e multicolori.

I fari con tecnologia Matrix-Led e le luci posteriori in tecnologia Led creano un particolare effetto di benvenuto. Creato in collaborazione con il dipartimento di design, il logo Respectline è presente sugli esterni e all’interno della vettura, come sui sedili o sul volante, dove è stato incastonato un cristallo inciso con il logo Respectline, prodotto dall'azienda boema Preciosa. Dopo il Prague Pride Festival, che si terrà dal 7 al 13 agosto, l’auto sarà impegnata in altre attività anche a livello europeo.