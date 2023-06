Con il prototipo 'For All' Citroën Ami è per tutti

Dopo la Citroën Ami Cargo pensata per il trasporto e la consegna di merce e la My Ami Buggy, è ora tempo del progetto Ami For All. Il prototipo è quello nato nel 2022 da un'idea un impiegato di Stellantis e poi sviluppato da Citroën e Pimas, azienda francese specializzata nella preparazione di auto per utenti con mobilità limitata.

Il prototipo, che potrebbe avere in futuro anche una produzione ufficiale, adotta diverse soluzioni per agevolare l'accesso all'abitacolo alle persone con disabilità e per stivare una sedia a rotelle. In particolare, le porte hanno un angolo di apertura maggiorato ed è presente una piattaforma retrattile provvista di cinghia, che facilita l'accesso all'auto.

La sedia a rotelle può essere richiusa e alloggiata al posto del passeggero, oppure può essere alloggiata esternamente e fissata ad un portapacchi in alluminio sul retro. All'interno, una leva manuale permette di azionare acceleratore e freno, mentre sul volante compare un pomello che agevola la rotazione della corona con una sola mano.

Quanto alla meccanica, la 'Ami For All' resta identica alla Citroën Ami, con motore elettrico da 8 CV e batteria da 5.5 kWh, che permettono una percorrenza di circa 70 km con una carica e ad una velocità massima di 45 km/h.