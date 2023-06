Volkswagen ID.Buzz passo lungo, erede dell'iconico Samba Bus

Per gli Stati Uniti e il Canada la première si è già svolta a Huntington Beach in California lo scorso 2 giugno, data che è stata proclamata 'Volkswagen Bus Day'. Per l'Europa occorrerà invece attendere l'imminente Vw Bus Festival di Hannover in programma dal 23 al 25 giugno.

Parliamo del debutto della versione lunga - con tre file di sedili - del recente minibus Vokswagen ID.Buzz che rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di elettrificazione della Casa di Wolfsburg soprattutto sul piano della comunicazione e del marketing.

Questo perché la versione Lwb (long wheelbase) è la più vicina nel posizionamento - e lo potrebbe anche essere nel valore collezionistico - al mitico Samba Bus con 23 finestrini degli Anni '50 e '60. Nel moderno ID.Buzz Lwb questo florilegio di aperture finestrate è stato invece rimpiazzato dall'high tech con il debutto di un tetto apribile panoramico di nuova concezione con oscuramento a controllo elettronico, il tetto in vetro più grande mai prodotto da Volkswagen.

"Volkswagen è un marchio globale estremamente forte con una grande storia, con milioni di fan fedeli e con prodotti leggendari - ha commentato Thomas Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen AG, per i brand di grande volume - e ciò è ancora più evidente a quello che è il più grande festival di Bus Vw negli Stati Uniti".

"Sono lieto che il team di Volkswagen Group of America stia celebrando la prima della ID.Buzz con passo lungo. Con questo modello, stiamo facendo un grande passo avanti per diventare di nuovo un marchio di passione".

Con una lunghezza di 4.962 mm e un layout interno fino a sette posti, il nuovo ID.Buzz è pronto per la commercializzazione in Nord America, che inizierà il prossimo anno. La maggiore lunghezza del corpo vettura deriva dall'aumento del passo di 250 mm e offre quindi una ampiezza accresciuta in abitacolo.

ID.Buzz Lwb offre dunque spazio per una terza fila di sedili - che una volta abbattuti dietro ai due anteriori formano un ampio letto, base per tutta una serie di allestimenti camper. Lo spazio a bordo sale fino a 2.469 litri a disposizione anche per lo stivaggio di carichi e oggetti anche voluminosi.

Tra le novità una batteria più grande da 85 kWh di capacità netta che offre ancora più autonomia, un nuova pompa di calore per aumentare l'efficienza in inverno e, soprattutto, un motore elettrico da 210 kW (286 Cv) che aumenta la velocità massima fino al limite elettronico di 160 km/h.

Volkswagen allo stesso tempo sta ampliando la gamma di possibili applicazioni di ID.Buzz in Europa. In attesa di conoscere maggiori dettagli sulla versione per i mercati continentali - che saranno comunicati al Vw Bus Festival di Hannover - la stessa Casa di Wolfsburg ha anticipato che nel 2024 verrà lanciata la versione a trazione integrale GTX di ID.Buzz Lwb con potenza complessiva di 250 kW (339 Cv). Questo modello sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.