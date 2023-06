Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow: solo 62 esemplari

Si chiama Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow ed è una variante del Suv della casa britannica, basata sulla Cullinan Black Badge, che verrà realizzata in soli 62 esemplari. Esteticamente presenta una livrea Stardust Blue che si sposa con dettagli in nero satinato, mentre sul cofano spicca lo Spirit of Ecstasy in titanio stampato in 3D.

Se per l'esterno i designer di Rolls-Royce si sono ispirati alla linea Kármán, il confine invisibile posto a 62 miglia oltre la superficie terrestre, dove finisce l'atmosfera del nostro pianeta e inizia lo spazio, all'interno hanno creato un cielo unico. Infatti, hanno riproposto la superficie della luna con la sua moltitudine di crateri in tre dimensioni, avvolgendo i passeggeri con il bagliore di 1.183 "stelle", di cui 799 bianche e 384 blu.

I sedili anteriori e posteriori sfoggiano un'esclusiva opera d'arte traforata, ispirata alla vista della Terra dallo spazio. Nello specifico, ogni seduta è stata decorata con oltre 75.000 minuscole perforazioni realizzate in due diverse dimensioni: le più piccole, di appena 0,8 mm di diametro, formano la terra, mentre quelle più grandi, dal diametro di 1,2 mm, rappresentano il mare, e gli spazi vuoti di pelle in mezzo raffigurano le nuvole.

Non mancano accessori unici, come la possibilità di commissionare un modellino in scala 1:8 della vettura in questione, con tanto di luci esterne ed interne funzionanti.