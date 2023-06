Con Lexus LBX il lusso nipponico è in scala ridotta

Cambia la scala, ma non il contenuto premium, con LBX che scende in campo e si presenta come la Lexus più piccola di sempre. Pensato con un occhio di riguardo al mercato europeo, sul quale il marchio giapponese ha deciso di puntare con il suo Suv-Crossover di dimensioni contenute, il nuovo modello arriverà all'inizio del 2024.

"Il nostro obiettivo - ha dichiarato Kunihiko Endoh, ingegnere capo di Lexus - era quello di sfidare il concetto convenzionale di auto di lusso. Abbiamo cercato di ottenere un'esperienza di guida che permettesse un dialogo naturale tra il veicolo e il suo guidatore, oltre ad un design che avesse una presenza raffinata".

Derivato direttamente dalla cugina Toyota Yaris Cross, il nuovo premium hybrid di casa Lexus si aggiunge quindi alla tradizionale gerarchia del lusso a quattro ruote secondo la casa del sol levante. Il suo nome è l'acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, ovvero un Suv dalle dimensioni compatte che estenderà il tradizionale Dna del marchio in un nuovo territorio di mercato, abbracciando idee contemporanee in fatto di design e tecnologia, pur mantenendo le qualità distintive di Lexus, come l'artigianato di lusso e l'ospitalità Omotenashi.

Le parole d'ordine, anche se calcolate su dimensioni ridotte rispetto al solito, rimangono le stesse, a partire dall'attenzione ai dettagli, tra tecnologia e comfort a bordo.

In particolare, per il nuovo LBX, Lexus ha ripensato la tradizionale strategia di classificazione, per dare ai proprietari una maggiore libertà di esprimere il proprio gusto con la possibilità di scegliere tra quattro 'atmosfere' di allestimento.

Con le sue misure compatte, per una lunghezza di 4.190 mm, larghezza di 1.825 mm, altezza di 1.545 mm e un passo di 2.580 mm, che la rendono particolarmente adatta alla guida in città, LBX sarà disponibile nelle versioni Elegant e Relax che puntano su una sensazione di raffinatezza, così come Emotion e Cool che hanno un carattere più sportivo e dinamico.

Nell'abitacolo, i designer Lexus hanno cercato di realizzare interni semplici e raffinati che assicurassero la sensazione e l'atmosfera di un modello di segmento superiore. I tre elementi chiave sui quali l'abitacolo è stato pensato sono la buona visibilità con una visuale aperta e un quadro strumenti semplice e lineare, il tutto per dare un generale senso di ampio spazio interno.

A muovere LBX ci pensa invece il propulsore alimentato da un sistema hybrid Lexus di nuova generazione, con un motore compatto e leggero a tre cilindri da 1,5 litri. I principali componenti del sistema ibrido sono stati sottoposti a una sostanziale riprogettazione, per migliorare l'efficienza, ridurre le perdite, risparmiare peso e limitare le dimensioni.

È presente anche una nuova batteria bipolare al nichel-metallo idruro a bassa resistenza ed elevata potenza, che consente di supportare ulteriormente il motore elettrico in fase di accelerazione ed estende la capacità di guida completamente elettrica dell'auto. La potenza massima combinata del sistema ibrido è di 136 CV, contro i 116 della cugina Yaris Cross, con una coppia massima di 185 Nm.



